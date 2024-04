Olanda, gli eco ribelli occupano l'autostrada. Arrestati: c'è pure Greta Thunberg

Oggi a L'Aia è stata organizzata una manifestazione contro i sussidi e gli sgravi fiscali per le aziende legate ai combustibili fossili. Il gruppo Extinction Rebellion aveva dichiarato alla vigilia della manifestazione di voler bloccare l'autostrada principale, la A12, che porta alla città olandese. Ma proprio a seguito del loro annuncio, gli organi di polizia si sono organizzati per impedire che riuscissero ad arrivare alla strada, dispiegando sul territorio anche gli agenti a cavallo.

Greta Thunberg @GretaThunberg joins climate protest in The Hague pic.twitter.com/2IpcV3HcSg — anna holligan (@annaholligan) April 6, 2024

Un gruppetto di membri del gruppo ha, quindi, ripiegato sulla strada vicino al Koningstunnel dell'Aia. Immediato l'arrivo degli agenti, che li hanno accerchiati e piano piano li stanno portando via. Tra quelli già arrestati c'è anche Greta Thunberg, che senza troppi complimenti è stata fatta allontanare e salire su un furgone della polizia. " Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile ", si legge in uno degli striscioni sorretti dai manifestanti. " Questa è una strada senza uscita ", si legge in un altro. Non è la prima volta che l'attivista per il clima viene arrestata.

A febbraio è stata accusata da un tribunale di Londra di essersi rifiutata di seguire undi lasciare una protesta che bloccava l'ingresso a un'importante conferenza dell'industria petrolifera e del gas.