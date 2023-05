Lancio di uova e contestazioni: salta la festa di nozze della figlia di Lavrov

Proteste, manifestazioni e scontri. L'arrivo in Georgia della figlia del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha scatenato il putiferio. Ekaterina Vinokurova si era recata a Tbilisi per partecipare al matrimonio del cognato, ma le voci in merito alla sua presenza ad una festa in un resort di montagna, ad est della capitale georgiana, ha scatenato l'ira dei manifestanti. L'evento è stato annullato.

Proteste contro la figlia di Lavrov

Secondo quanto riportato da Georgia Today ci sarebbero stati 16 arresti tra i manifestanti, che saranno processati nelle prossime ore. L'ira di un nutrito gruppo di georgiani è stato causato dalla presenza nel loro Stato da una schiera di ospiti russi, fra i quali numerosi personaggi appartenenti all'élite, compresa Vinokurova. La figlia di Lavrov è sottoposta alle sanzioni internazionali ma, a quanto pare, non ha voluto rinunciare al matrimonio del parente.

L'arrivo della ragazza non è tuttavia passato inosservato. Le persone hanno iniziato a radunarsi per protestare sotto l'hotel Kvareli Lake, dove alloggiava, per poi scontrarsi con le forze dell'ordine. I media locali hanno scritto che la polizia georgiana ha arrestato decine di persone in seguito alle violenze esplose dopo che gli attivisti hanno lanciato uova contro i minibus con gli ospiti che lasciavano l'albergo. In sottofondo, si potevano sentire slogan anti russi. Il più gettonato: " Russi, non c'è posto per voi in Georgia ".

Festa di nozze annullata

Data la tensione, alla fine la festa di nozze è stata annullata. I partecipanti hanno lasciato in fretta e furia l'albergo dove alloggiavano. Ricordiamo che a sposarsi è stato il fratello di Aleksandr Vinokurov, marito di Vinokurova. Il matrimonio si sarebbe svolto lo scorso venerdì presso il comune di Tbilisi. Da quanto emerso, all'evento avrebbe partecipato almeno un deputato russo.

In un secondo momento, Salome Zurabishvili, presidente della Georgia, ha provato a gettare acqua sul fuoco, spiegando di aver ricevuto una promessa dal ministro degli affari interni della Georgia, secondo cui " le persone che avrebbero organizzato la seconda metà del matrimonio, se ne sono andate e quindi la festa non avrà luogo ".

" Ho ricevuto una promessa dal ministero degli Interni secondo cui la famiglia, gli ospiti che avrebbero dovuto festeggiare il matrimonio oggi, hanno lasciato il Paese. La festa non c'è stata. È una vittoria per la nostra società ", ha commentato Zurabishvili.

Il matrimonio in Georgia

Un giornalista dell'emittente Mtravari ha verificato se Vinokurova fosse davvero arrivata in Georgia telefonando al Kvareli Lake Resort Hotel presentandosi come un corriere che doveva consegnarle dei fiori. L'amministrazione dell'hotel ha confermato che la figlia del ministro Lavrov soggiornava nella struttura. In seguito, l'albergo ha accusato il giornalista di diffondere disinformazione, affermando che nessuno con il nome Lavrova soggiornava nel loro hotel. Anche un altro hotel, l'Akhasheni Wine Resort & Spa, ha smentito le informazioni sulla possibile presenza della Vinokurova e del suo coniuge.

La vicenda è avvenuta pochi giorni dopo che la Georgia ha ripristinato i voli interrotti tra Tbilisi e la capitale russa, Mosca. Il 19 maggio un aereo passeggeri russo è atterrato a Tbilisi, il primo da quando il presidente russo Vladimir Putin ha revocato il divieto di volo del 2019 la scorsa settimana. L'arrivo del jet è stato accolto con proteste all'aeroporto di Tbilisi e altrove. Le stesse scene si sono ripresentate in occasione della festa di nozze alla quale avrebbe dovuto partecipare Vinokurova.