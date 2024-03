Il pulsante premuto per sbaglio e l'aereo va giù: cosa è successo al Boeing 787 Latam

Ci sarebbe un errore umano dietro l'incidente avvenuto lo scorso lunedì 11 marzo a seguito del quale un Boeing 787 Dreamliner della Latam Airlines in volo da Sydney ad Auckland ha subito una brusca caduta verticale provocando il ferimento di una cinquantina di passeggeri.

Stando a quanto ricostruito dal Wall Street Journal, che si è basato su una serie di fonti interne americane, la repentina perdita di quota sarebbe stata originata da un pulsante premuto inavvertitamente da un'hostess della compagnia aerea. L'assistente di volo, in quel momento, era impegnata nel servire il pasto in cabina di pilotaggio. A un certo punto, secondo la versione fornita dal celebre quotidiano statunitense, la donna avrebbe involontariamente premuto un tasto collocato sul sedile del pilota: questo interruttore ha quindi attivato una funzione motorizzata della seduta, che sarebbe stata spinta bruscamente in avanti verso la cloche dell'aereo. Tale interruttore è situato nella parte posteriore del sedile proprio per evitare che venga inavvertitamente urtato dagli uomini al comando del mezzo, e per ovvi motivi pertanto non viene mai attivato quando l'aereo si trova in fase di volo.

Proprio a causa del colpo alla cloche, pertanto, il muso del Boeing 787 Dreamliner si è inclinato in modo repentino verso il basso, provocando la caduta libera del velivolo. Sono all'incirca le ore 15:58, quando a bordo si scatena il panico: passeggeri e membri dell'equipaggio vengono scagliati con violenza contro il soffitto e restano feriti. "L'aereo ha effettuato una picchiata drammatica per un paio di secondi e circa 30 persone hanno colpito violentemente il soffitto" , ha raccontato un testimone. "Nessuno di noi sapeva cosa fosse successo fino a dopo il volo, stavo solo cercando di mantenere tutti calmi. Non abbiamo mai sentito alcun annuncio da parte del capitano" . Una cinquantina di persone hanno avuto necessità di ricorrere a cure mediche una volta a terra.

Dopo l'incidente, Boeing ha inviato una nota raccomandando proprio di verificare le condizioni delle poltrone della cabina di pilotaggio e della copertura dei pulsanti: è probabile che per evitare il ripetersi di una situazione del genere vengano aggiornati i manuali di volo dell'equipaggio, fornendo istruzioni per disattivare l'alimentazione dei sedili prima del decollo.

Per il momento, Latam si è limitata a dichiarare di stare collaborando con le autorità per far luce sull'accaduto, ma ha rifiutato di aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda almeno fino alla fine dell'inchiesta.