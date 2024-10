Gli puntano un laser rosso sulla fronte durante un concerto a Praga: Nick Jonas scappa via dal palco

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura al concerto dei Jonas Brothers a Praga. Nel corso dell'esibizione, infatti, il più giovane dei tre fratelli ha abbandonato il palco in fretta e furia quando si è reso conto che qualcuno gli stava puntando un laser sulla fronte. Sono stati degli attimi di puro panico, con gli spettatori in apprensione che si domandavano che cosa fosse accaduto. Per fortuna non si è trattato di niente di pericoloso e, superato il momento di tensione, il cantante è tornato ad esibirsi.

Panico al concerto

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, l'episodio si è verificato mercoledì scorso (15 ottobre), quando il gruppo di fratelli Jonas Brothers (Joe, Kevin e Nick) si stava esibendo all'O2 Arena di Praga. A un certo punto, come si vede anche nei video che stanno circolando sui social, Nick si è fermato ed ha sollevato le mani nel classico segno che indica il "time out". Qualcuno gli stava puntando una luce laser contro la fronte. Il concerto si è quindi interrotto quanso si trovava circa a metà del suo svolgimento.

A quel punto, mentre gli spettatori si domandavano che cosa fosse accaduto, Nick Jonas ha abbandonato di corsa il palco, apparendo molto spaventato. A quanto è stato riferito, anche i fratelli Joe e Kevin lo hanno seguito, raggiungendolo dietro le quinte. Come confermato anche da un membro dell'O2 Arena di Praga, lo spettacolo è stato interrotto per diversi minuti.

Solo in un secondo momento, quando è stato chiaro che non vi fosse alcuna minaccia per l'incolumità dei cantanti, i Jonas Brothers hanno fatto ritrono sulla scena per riprendere il concerto. Il responsabile, trovato in possesso del puntatore laser, è stato cacciato.

La sicurezza dei cantanti

La reazione di Nick Jonas non deve sorprendere, perché ci troviamo in un momento molto particolare, con il mondo in fermento a causa dei conflitti in atto e attacchi a sorpresa da parte di soggetti psicologicamente instabili. La tensione è alle stelle: basti pensare al mese scorso, quando i Green Day sono stati invitati a lasciare il palco dopo che la sicurezza si era accorta del volo di un drone. A Vienna, invece, è stato annullato un concerto di Taylor Swift a causa della concreta minaccia di un attentato.

"Possiamo confermare che l'esibizione dei Jonas Brothers è stata interrotta per diversi minuti a causa dell'uso di un puntatore laser proibito da parte

Il servizio organizzativo ha risposto a questo fatto. Dopo alcuni minuti, la band ha continuato la sua esibizione".

di una persona", ha dichiarato a Variety il portavoce dell'O2 Arena Praga. "