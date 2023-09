Il faccia a faccia tra Putin e Kim: ecco cosa si sono detti

Vladimir Putin e Kim Jong Un si sono incontrati al cosmodromo di Vostochny, nella regione dell'Amur, in Siberia, vicino alla città di Tsiolkovsky. Prima di iniziare i colloqui insieme alle rispettive delegazioni, i due leader hanno visitato un sito di assemblaggio e lancio di missili Angara, la nuova generazione di razzi russi, e Soyuz-2. Putin si è detto " felice di vedere " Kim, mentre quest'ultimo lo ha ringraziato per averlo invitato a visitare la Russia " nonostante fosse occupato ". Il capo del Cremlino ha spiegato che Mosca aiuterà la Corea del Nord a costruire satelliti. Dal canto suo, il presidente nordcoreano è sembrato essere particolarmente interessato alla tecnologia in uso nel primo cosmodromo civile russo.

Il treno blindato di Kim è arrivato a Khasan, una stazione russa appena oltre il confine nordorientale della Corea del Nord, alle primissime ore del mattino di martedì 12 settembre. Qui è stato accolto su un tappeto rosso dal ministro delle Risorse naturali, Alexander Kozlov, e dal governatore regionale, Oleg Kozhemyako, nonché da una guardia d'onore e da una banda militare. Il capo di Stato nordcoreano ha affermato che la sua visita in Russia - la prima dal 2019 e il suo primo viaggio fuori dal Paese dopo tre anni di isolamento pandemico - indica quanto il suo governo stia " dando priorità all’importanza strategica " delle relazioni Corea del Nord-Russia.

Il giorno successivo, il 13 settembre, Kim si è diretto al cosmodromo di Vostochny per l'incontro con Putin. In un filmato pubblicato dai media statali russi si vedono i due leader sorridere e stringersi la mano nei pressi del sito, all’ingresso di un edificio di assemblaggio di veicoli di lancio. Alla domanda dei giornalisti se lui e Kim discuteranno della vendita di armi, il presidente russo ha detto che avrebbero affrontato " tutte le questioni " e che " c'è tempo ".

Il cosmodromo di Vostochny è stato creato in seguito ad un decreto del presidente della Federazione russa firmato nel 2007. La costruzione dell'impianto è iniziata nel 2012. Il primo lancio dal sito è stato effettuato il 28 aprile del 2016. In quella data il veicolo di lancio Soyuz-2.1a ha lanciato i satelliti scientifici ed educativi Lomonosov e Aist-2D, nonché il nanosatellite studentesco SamSat-218 nell'orbita terrestre bassa.

I negoziati tra Putin e Kim si stanno tenendo nella sala riunioni al primo piano dell'edificio tecnico del complesso missilistico spaziale Soyuz-2. Secondo quanto riportato dall'agenzia russa Ria Novosti, alle discussioni partecipano i ministri russi degli Esteri Sergej Lavrov e della Difesa Sergej Shoigu, oltre ai vice primi ministri Marat Khusnullin e Alexey Overchuk, al vice primo ministro e ministro dell'Industria della Federazione russa Denis Manturov, al ministro dei Trasporti Vitaly Savelyev e a quello delle risorse naturali, il citato Kozlov.

" È necessario discutere di cooperazione economica ", ha detto Putin all'inizio dei colloqui con il Kim. " Il nostro Paese è stato il primo a riconoscere la Corea del Nord ", ha proseguito lo Zar, aggiungendo che " il nostro incontro si tiene in un momento speciale, nel 75esimo anniversario dell'avvio delle nostre relazioni diplomatiche ". I temi sul tavolo saranno tanti e delicatissimi.

Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome in Amur region.



They inspected a number of facilities at the cosmodrome, including the launch complex of the Soyuz-2 launch vehicle.



After inspecting the cosmodrome, high-level… pic.twitter.com/i75uYxllLY