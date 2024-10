Putin vede Xi: "Rafforzare i rapporti Russia-Cina". Si rinforza l'asse anti Occidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono incontrati di nuovo. Questa volta in occasione del vertice di Brics in fase di svolgimento in Russia. Vladimir Putin e Xi Jinping hanno avuto un faccia a faccia, l'ennesimo, nel Palazzo del Governatore del Cremlino di Kazan. Il presidente russo ha subito dichiarato al suo omologo cinese di voler rafforzare ulteriormente i legami con Pechino, che considera un " fattore di stabilità " sulla scena internazionale. " Russia e Cina intendono rafforzare la loro cooperazione per garantire la stabilità ", ha detto Putin. I due Paesi celebrano il 75/mo anniversario da quando hanno instaurato relazioni diplomatiche. Nel 2023, la cifra dell'interscambio commerciale sino-russo è stata pari a 227,8 miliardi di dollari. Nel 2024, come hanno spiegato i due governi, il commercio reciproco dovrebbe continuare a crescere.

L'incontro tra Putin e Xi

Dal canto suo, Xi ha sottolineato a Putin la forza delle relazioni tra i due Paesi in un contesto internazionale " caotico ". " Il mondo sta subendo profondi cambiamenti, senza precedenti in un secolo. La situazione internazionale è caotica, ma sono fermamente convinto che la profonda amicizia che lega Cina e Russia di generazione in generazione non cambierà ", ha detto il leader cinese. Xi ha inoltre ricordato che i due Paesi " hanno continuamente approfondito e ampliato il coordinamento strategico generale e la cooperazione pratica in vari campi ".

Questi legami hanno " contribuito al benessere dei popoli cinese e russo e hanno dato un contributo significativo alla difesa dell'equità e della giustizia internazionale ", ha aggiunto il capo di Stato cinese. Per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, la Cina chiede colloqui di pace e il rispetto dell'integrità territoriale di tutti i Paesi, compresa l'Ucraina, ma non ha mai condannato la Russia; da allora le relazioni economiche, diplomatiche e militari tra Pechino e Mosca si sono addirittura rafforzate.

Il vertice Brics e la prova di forza di Mosca

Nel 2024 la Russia ha assunto presidenza dei Brics e il summit di Kazan - dal 22 al 24 ottobre - è il primo a cui hanno preso parte nuovi membri dell'associazione. " La Russia cerca relazioni basate sul diritto internazionale e non sulle regole stabilite da determinati Paesi, in particolare dagli Stati Uniti ", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rivendicando il sostegno della " stragrande maggioranza dei Paesi " nel mondo.

A Kazan erano attesi in particolare i presidenti della Cina, Xi Jinping, e dell'Iran, Massoud Pezeshkian. Mosca conta anche sulla presenza dell'indiano Narendra Modi e del turco Recep Tayyip Erdogan oltre al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dovuto annullare il viaggio per motivi medici, ma parteciperà in videoconferenza.

Riunendo " il Sud e l'Est del mondo " per fungere da contrappeso, secondo Mosca,

costruire mattone dopo mattone un ponte verso un ordine mondiale più giusto

", ha detto il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

all'Occidente, i Brics devono "