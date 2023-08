Putin diserta i funerali di Prigozhin: l'ultima beffa all'ex capo della Wagner

In Russia i funerali di Yevgeny Prigozhin sono ancora avvolti nel mistero. Diversi giorni dopo la morte del capo dei mercenari della Wagner, la data e la modalità di svolgimento delle sue esequie rimangono poco chiare. Quel che è certo è che Vladimir Putin non dovrebbe prendere parte alla cerimonia, come confermato dal Cremlino.

I funerali di Prigozhin

" Non ho ancora alcuna informazione sul funerale ", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai giornalisti, che gli chiedevano informazioni sulle esequie delle dieci vittime dell'incidente aereo di mercoledì scorso. " Una volta presa la decisione, sarà probabilmente resa pubblica ", ha aggiunto lo stesso Peskov.

Ricordiamo che l'aereo con a bordo Prigozhin si è schiantato a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo, nella regione di Tver. Ufficialmente non sono state ancora chiarite le cause dello schianto (si è parlato anche dell’ipotesi di una bomba piazzata nel condizionatore del velivolo del capo della Wagner).

Prigozhin, i cui mercenari hanno combattuto per mesi a fianco dell'esercito regolare russo in Ucraina, aveva istigato a giugno un ammutinamento contro la leadership dell'esercito, finito dopo nemmeno 24 ore. In seguito, pare che lui e i suoi uomini si fossero ritirati in Bielorussia e che Prigozhin fosse partecipato ad alcuni incontri a San Pietroburgo.

Preparativi in corso

Intanto sono state segnalate stringenti misure di sicurezza al cimitero Serafimovskoye di San Pietroburgo, solitamente riservato alle sepolture militari, con chiusure stradali in tutta la zona circostante, stanno alimentando sui social russi le speculazioni sulla possibilità che l'inumazione di Yevgeny Prigozhin possa avvenire proprio lì.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, per il momento non ci sono conferme ufficiali sul luogo di sepoltura del fondatore della milizia Wagner, né sulle date del funerale, né se si svolgerà in forma privata o pubblica.

Peskov ha detto di non essere a conoscenza dei tempi e delle modalità del funerale, sottolineando che le decisioni riguardanti la cerimonia saranno prese consultando la famiglia di Prigozhin.

Nel frattempo si sono svolti in privato nel cimitero Severnii di San Pietroburgo i funerali di Valery Chekalov, il responsabile dell'organizzazione logistica della Wagner morto la settimana scorsa con il suo capo Prigozhin.

L’assenza di Putin

I preparativi per i funerali dell’ex capo della Wagner, sottolineano vari siti e canali Telegram, proseguono in segreto. Secondo le stesse fonti Prigozhin dovrebbe essere sepolto anch'egli a San Pietroburgo, forse nel cimitero di Serafimovsky o di Smolensk.

Come detto, il Cremlino ha annunciato che Putin non parteciperà alle esequie del capo della milizia Wagner. " La presenza del Presidente non è prevista ", ha dichiarato il portavoce del Cremlino,

Il sito Fontanka ha scritto che metal detector sono stati installati all'ingresso del cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo, dove Prigozhin e altri membri della Wagner dichiarati morti nello schianto di un jet la settimana scorsa potrebbero essere sepolti. Il direttore del cimitero, contattato dalla testata, non ha confermato né smentito la notizia. Nel cimitero di Serafimovsky sono sepolti molti ufficiali e soldati delle forze armate e i genitori di Putin.