Un altro giornalista è morto in Qatar: giallo sulle cause del decesso

Un altro giornalista, il fotoreporter qatariota Khalid Al-Misslam, di Al-Kass Tv, è morto all’improvviso in Qatar sabato. Ancora non sono note le cause del decesso. A dare l’annuncio della morte del giornalista su Twitter è stato il canale televisivo "Al Kass" e la notizia è stata ripresa anche dal Gulf Times, dove si legge che Khalid "è morto mentre copriva i Mondiali" , anche se le ragioni della morte risultano per il momento ancora sconosciute.

L'annuncio sui social

In un tweet si legge: "I canali Al-Kass piangono la morte di Khaled Al-Musallam" . Secondo quanto reso noto, il fotoreporter era impegnato ieri nella copertura del torneo quando è venuto improvvisamente a mancare. La tragica notizia si aggiunge a quella avvenuta pochi giorni fa del decesso a Doha di Grant Wahl, il giornalista statunitense del canale americano CBS Sports, che ha perso la vita mentre copriva i quarti di finale di Olanda-Argentina, in circostanze ancora da chiarire. La stazione televisiva Al Kass ha salutato così il suo dipendente: "I canali Al Kass piangono la morte di Khaled al-Misslam, un fotografo del dipartimento creativo" , si legge sui social.

Un'altra morte improvvisa

Un’altra tragica morte rimasta per il momento senza spiegazione, verificatasi mentre il fotoreporter era impegnato a prestare il suo servizio in occasione della rassegna iridata in Medio Oriente. Nella serata di venerdì 9 dicembre era infatti arrivata la notizia del decesso improvviso di un cronista sportivo americano, avvenuto mentre stava seguendo dalla tribuna stampa la partita tra Argentina e Olanda, valida per i quarti di finale. A perdere la vita era stato il 48enne Grant Wahl, molto apprezzato negli Stati Uniti non solo per il suo contributo nel calcio ma anche in altri sport.