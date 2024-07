Il dolore e l'ira di Musk: "Mio figlio transgender ucciso dal virus woke"

Ascolta ora 00:00 00:00

“La cultura woke ha ucciso mio figlio” . Parole forti, dure, quelle di Elon Musk. Intervistato da Jordan Peterson del Daily Wire, il noto imprenditore ha affermato di essere stato costretto a firmare – attraverso l’inganno – i documenti per autorizzare l’intervento chirurgico per la transizione di genere del figlio Xavier, che ha cambiato sesso diventando Vivian Jenna. “Mi hanno ingannato, distruggerò la cultura malvagia trans” , il j’accuse di mister Tesla, che non ha nascosto la sua rabbia per quanto attraversato.

Secondo Musk, vi sono adulti che “manipolano i bambini” che attraversano una crisi di identità “facendogli credere di appartenere al genere sbagliato”: “È malvagio, si tratta di bambini che sono molto al di sotto dell’età del consenso. È davvero mutilazione e sterilizzazione di bambini” . Il 53enne ha affermato di essere stato ingannato durante il percorso del figlio Xavier, uno dei nati dall’amore con l’ex moglie Justine Wilson. Il giovane nel 2022 presentò una richiesta a un tribunale della California per cambiare il suo nome e il suo sesso, ma secondo Musk non sono mancati gli inganni: “Mi è stato detto che Xavier avrebbe potuto suicidarsi” .

Ma non è tutto. Musk ha aggiunto che non gli è mai stato spiegato che i bloccanti della pubertà sono in realtà dei farmaci sterilizzanti. “Così ho perso mio figlio” , l’amara riflessione del titolare di X: “Lo chiamano ‘deadnaming’ per un motivo, ossia perché tuo figlio è morto, quindi mio figlio Xavier è morto, ucciso dal virus della cultura woke. È incredibilmente malvagio, quanti promuovono tali trattamenti di terapie affermative di genere dovrebbero andare in prigione” . Ma l’imprenditore non è intenzionato a restare a guardare: la sua volontà è quella di combattere cancel culture e ideologia di genere, aiutando tutti quei genitori che potrebbero trovarsi nelle sue stesse, drammatiche condizioni.

Emblematico quanto accaduto pochi giorni fa: Musk ha annunciato il suo addio alla California, con il trasferimento delle sedi di SpaceX e

X in Texas. Il motivo? L’approvazione della legge che tutela la privacy degli studenti, impedendo di fatto alle scuole di obbligare i docenti a notificare ai genitori i cambiamenti dell'identità di genere degli studenti.