Legge pro gay, lo schiaffo di Musk: lascia la California

È guerra aperta tra Elon Musk e il governatore della California, Gavin Newsom. Il patron di Tesla e della piattaforma social X ha annunciato che trasferirà le sedi centrali delle sue aziende, SpaceX e X, in Texas in risposta a una nuova legge sull'identità di genere promulgata dal governatore dem. La controversa legge vieta ai distretti scolastici di richiedere che le scuole informino i genitori se il loro figlio richiede un cambio di pronome. Questa legislazione, la prima nel suo genere negli Stati Uniti, ha generato polemiche e un infuocato dibattito tra progressisti e conservatori. In un messaggio pubblicato su X, Musk ha espresso la sua frustrazione per la nuova legge: " Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A causa di questa legge e delle molte altre che l'hanno preceduta, attaccando sia le famiglie che le aziende, SpaceX trasferirà ora la sua sede centrale da Hawthorne, California, a Starbase, Texas".

Il trasferimento delle sedi centrali di SpaceX e X avrà ripercussioni economiche sostanziali per la California, potenzialmente portando a perdite di posti di lavoro e a una diminuzione dell'attività economica nell'area di Hawthorne. Nel 2021 Musk ha spostato la sede centrale di Tesla da Palo Alto nella Silicon Valley ad Austin, in Texas, e ha cambiato la sua residenza dalla California allo stato roccaforte dei conservatori.

Che cos'è la legge sull'identità di genere

Come nota Axios, la legge della California che ha fatto infuriare Elon Musk, secondo le associazioni e gli attivisti Lgbtq che l'hanno promossa, potreggerebbe i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie che non accettano la loro identità di genere. La legge, infatti, impedisce alle scuole di divulgare l'identità di genere di un bambino a qualsiasi altra persona senza il permesso del bambino stesso. Famiglie comprese. Come riportato da Politico, la legge firmata dal democratico Newsom è stata redatta in risposta a un movimento per i diritti dei genitori che ha visto almeno sette consigli scolastici nello stato approvare norme nell'ultimo anno che obbligano gli insegnanti a informare i genitori se il loro figlio usa a scuola un nome o un pronome che non corrisponde al sesso biologico. Nel frattempo, dopo il tentato assassinio di Donald Trump di sabato scorso, Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha ufficializzato il suo appoggio alla candidatura del tycoon alla Casa Bianca.

Polemiche in California

La legge sull'identità di genere della California ha generato non poche polemiche negli Usa. " I titoli dei media sono sbagliati " nota su Public il giornalista Michael Shellenberger. " Affermano che la nuova legge del governatore della California Gavin Newsom protegge i bambini impedendo alle scuole pubbliche di rivelare il loro nuovo genere ai genitori.F a esattamente l'opposto. Rende i bambini vulnerabili ad abusi e maltrattamenti medici irreversibili e duraturi. E tutto si basa sull'idea pseudoscientifica che alcuni bambini nascono nei corpi sbagliati e che possiamo cambiare il sesso di una persona tramite farmaci e interventi chirurgici " . I bambini o gli adolescenti, nota il giornalista americano, " semplicemente non sono abbastanza maturi per comprendere gli effetti della cosiddetta “cura di affermazione di genere”.

In altre parole, non possono dare il loro consenso informato". Una legge folle, che solo nella culla dell'ideologia "woke" e politicamente corretta come la California poteva essere approvata. E contro cui ora Elon Musk si oppone.