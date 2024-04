"Raccolti 50 milioni": così Trump batte la super cena di Biden e dei presidenti dem

Raccolta fondi da record per Donald Trump. Il tycoon ha fatto sapere di aver raggiunto la cifra di 50 milioni di dollari nel corso di un evento al quale hanno partecipato una serie di ricchi donatori della sua campagna elettorale. Il risultato è arrivato ad una settimana dalla serata al Radio City a cui aveva invece preso parte Joe Biden, accompagnato da due ex presidenti democratici Usa, Bill Clinton e Barack Obama. In quel caso, Biden si era fermato a circa 26 milioni di dollari di fondi raccolti, ovvero poco più della metà della somma annunciata da Trump.

La guerra dei fondi

" La più grande serata di raccolta fondi di tutti i tempi. Doppiamo i numeri di Biden della scorsa settimana al Radio City. La gente non vede l'ora di cambiare. Vogliono rendere di nuovo grande l'America ", ha scritto Trump sul suo social Truth. L’evento in questione ha avuto per l'ex presidente lo stesso effetto di una boccata di ossigeno, visto che The Donald, come ha ricordato Reuters, era stato fin qui regolarmente sopraffatto da Biden. Il tycoon, inoltre, si trova nel mezzo di una stretta finanziaria a causa delle spese legali (in aumento) e degli ingenti pagamenti legali dei suoi casi giudiziari (penali e civili).

L'evento citato da Trump è una cena ospitata nella casa di Palm Beach del miliardario gestore di hedge fund John Paulson. Una parte del denaro raccolto sarà assegnato ad un gruppo di raccolta fondi che ha speso decine di milioni di dollari per le spese legali dell'ex presidente, in corsa per un secondo mandato.

Anche se ha lottato per coinvolgere alcuni dei principali donatori repubblicani tradizionali, Trump conserva comunque il sostegno di alcuni pezzi grossi. Il portavoce di Biden, Ammar Moussa, ha dichiarato sul X che i miliardari sono accorsi all'evento di Trump a causa delle preferenze fiscali. "Gli ultra-ricchi sono davvero arrabbiati con Joe Biden per avergli fatto pagare la loro giusta quota ", ha scritto.

Chi supporta Trump

Poter contare su più soldi, e dunque più fondi incamerati, non è sempre sinonimo di successo. Ricordiamo che nel 2016 Trump ha battuto la candidata democratica Hillary Clinton dopo aver raccolto 433,4 milioni di dollari, molto più dei 769,9 milioni di dollari raccolti dalla sfidante. In ogni caso quest’anno raccogliere grandi cifre sarà più importante che mai, visto che le elezioni del 5 novembre dovrebbero coincidere con il ciclo elettorale più costoso della storia degli Stati Uniti.

La lista degli ospiti di Palm Beach comprendeva l'uomo d'affari Robert Bigelow, che ha fatto fortuna nel settore alberghiero prima di lanciare una società di ricerca aerospaziale, e John Catsimatidis, proprietario di un'importante catena di negozi di alimentari. Nella lista c'erano anche alcuni degli ex rivali repubblicani di Trump, tra cui il senatore Tim Scott, l'imprenditore tecnologico Vivek Ramaswamy e il governatore del Nord Dakota Doug Burgum.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, un posto al tavolo di Trump è costato 814.600 dollari. Per la cronaca, queste somme astronomiche vengono utilizzate per finanziare i viaggi dei candidati, pagare i loro assistenti, commissionare sondaggi d'opinione e, la cosa più costosa di tutte, acquistare spot televisivi.