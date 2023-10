Rana morta nella busta degli spinaci, la scoperta choc di una australiana

Pessima esperienza per una giovane donna australiana che, intenta a cucinare un piatto di pasta, ha trovato una rana morta all'interno di una busta di spinaci che intendeva utilizzare per condire il suo piatto. Ripresasi dallo choc, la protagonista di questa storia ha deciso di registrare un video per poi postarlo su TikTok, così da mostrare agli altri la sua incredibile – e disgustosa – esperienza. Il caso, naturalmente, ha sollevato un polverone.

Cosa è successo

A denunciare l'accaduto sul proprio profilo social è stata la tiktoker australiana @simonebaker, che ha pubblicato sul suo canale un filmato in cui si vede chiaramente cosa si trovava all'interno della busta di spinaci già pronti che lei aveva acquistato al supermercato. Fra le foglie verdi, lavate e pronte all'uso, appena gettate in padella per la cottura, si vede chiaramente il corpo senza vita di una piccola rana. Ovviamente non è possibile capire in che modo l'anfibio sia finito nella confezione di verdura, che dovrebbe essere sottoposta a rigidi controlli prima della messa in vendita.

"Woolies, gente del cibo fresco, letteralmente una rana fresca nei miei spinaci" , ha dichiarato la giovane con amara ironia. "Non c'è niente di più fresco di così". La Baker ha inoltre dichiarato di aver acquistato la busta presso il supermercato Woolworths e di essere rimasta così sconvolta dal ritrovamento da non avere più voglia di mangiare spinaci, pesto, o qualsiasi altra cosa possa rievocarle il trauma.

La reazione del web

Chiaramente il video è divenuto virale in poco tempo sui social. In tanti hanno ironizzato, con commenti del tipo "Cosa posso usare in sostituzione della rana? Sono allergico" , e " Aggiunge un tocco francese! ". Qualcuno, invece, ha fatto notare che la giovane ha mostrato la rana già nella padella con gli spinaci e non quando era ancora dentro alla busta, motivo per cui potrebbe forse trattarsi di un fake.

La risposta di Woolworths