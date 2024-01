Re Carlo ancora ricoverato, sudditi in ansia: come sta il sovrano d'Inghilterra

Ascolta ora: "Re Carlo ancora ricoverato, sudditi in ansia: come sta il sovrano d'Inghilterra"

Si allungano i tempi di ricovero di Re Carlo III, che lo scorso venerdì ha subito un intervento alla prostata presso la London clinic. Questo prolungamento sta naturalmente preoccupando i sudditi, che temono per le condizioni di salute del sovrano, regolarmente visitato dalla consorte Camilla.

Come sta re Carlo

La famiglia reale mantiene da sempre il massimo riserbo sulle condizioni di salute dei suoi membri, rispettando la loro vita privata. Sappiamo però che Carlo III ha raggiunto la London clinic (stessa struttura dove è stata operata la nuora Kate) per sottoporsi a un intervento alla prostata. Lo scorso 17 gennaio, infatti, al monarca è stata diagnosticata una iperplasia prostatica benigna. "Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza delle persone ", ha dichiarato nei giorni scorsi un portavoce di Buckingham Palace.

Si trattava, stando a quanto riferito dalla stampa inglese, di un intervento programmato, che prevedeva solo due notti di ricovero, ma i tempi si sono prolungati. Ecco perché i sudditi e gli amanti della British Royal Family stanno cominciando a preoccuparsi per la salute del Re e attendono notizie. Carlo resterà almeno un altro giorno alla London clinic, come disposto dai medici che si stanno occupando del suo caso. Secondo quanto riportato dal The Sun, che cita una fonte vicina ai reali inglesi, " resta inteso che Carlo resterebbe in ospedale per più di due notti solo se si verificasse qualche tipo di problema imprevisto ". Di che tipo di problema si tratta? L'informazione rimane riservata.

Chiaro è che una volta dimesso anche il Re necessiterà di un periodo di recupero. Infatti, come riferito da Buckingham Palace, il sovrano si prenderà una pausa dai tanti impegni pubblici una volta che sarà dimesso. Si parla di un mese di stop, almeno dalle questioni pubbliche e mondane. Carlo III, infatti, continuerà a gestire i documenti governativi e le questioni burocratiche.

Tutto in mano a William e Camilla

Mentre il Re è convalescente, molti impegni sono affidati alla consorte Camilla e al figlio ed erede al trono William. In questi giorni la Regina sta facendo visita al marito e non ha lasciato trasparire particolari preoccupazioni.