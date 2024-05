Regno Unito, l’azzardo di Sunak: "Elezioni anticipate il 4 luglio"

Per la Gran Bretagna è arrivato il momento di " scegliere il suo futuro ". Con queste parole il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha annunciato dal podio di Downing Street la decisione di indire elezioni generali il 4 luglio, confermando le indiscrezioni riportate dalla stampa nelle scorse ore. Sotto una pioggia battente, Sunak ha ricordato i miglioramenti economici conseguiti da Londra, in primis la discesa dell’inflazione al 2,3%, e cioè al livello più basso in quasi tre anni. Partendo da qui, e con l’evidente intenzione di capitalizzare i consensi derivanti dal raggiungimento di un simile obiettivo, il leader conservatore cercherà di ottenere una riconferma sfruttando il momento positivo del suo governo.

La decisione di Sunak

Sunak spera che le recenti buone notizie economiche - tra cui un calo dell'inflazione al 2,3% in aprile e una crescita in ripresa - forniranno una piattaforma per le elezioni generali. Il primo ministro, non a caso, ha affermato che entrambi rappresentano traguardi importanti per l'economia. " Solo un governo conservatore guidato da me - ha affermato - non metterà a rischio la nostra stabilità economica duramente conquistata ".

"Dobbiamo decidere se vogliamo costruire il futuro sui progressi che abbiamo fatto, o rischiare di tornare al punto di partenza senza un piano e senza certezze ", ha quindi fatto presente lo stesso Sunak al termine della riunione del gabinetto di governo a Downing Street. Il premier ha inoltre ricordato di aver preso in mano le redini del Paese " promettendo la stabilità economica ".

Già, la stabilità economica. È proprio sfruttando i dati raggiunti dall’Uk che Sunak ha calato il jolly. " Grazie allo sforzo collettivo, abbiamo raggiunto due traguardi: la nostra economia sta crescendo più velocemente di quanto chiunque si aspettasse e l'inflazione è tornata alla normalità. Questa è la prova che le nostre priorità funzionano ", ha aggiunto il primo ministro.

Elezioni estive

Per Sunak, ora il Regno Unito dovrà scegliere tra i conservatori e i laburisti di Keir Starmer. L'annuncio, a dire il vero, ha colto un pò tutti di sorpresa, visto il vantaggio di circa 20 punti che i sondaggi danno al Partito Laburista rispetto ai Tory (sufficienti a ottenere la maggioranza assoluta). Come se non bastasse, appena tre settimane fa, ci sono state le elezioni municipali in cui i conservatori hanno ottenuto pessimi risultati, perdendo la metà dei loro consiglieri nelle località in cui si è votato.

Il primo ministro ritiene evidentemente che il tema economico possa rappresentare una garanzia di sicurezza: una carta da giocare adesso o mai più. " Oggi è un momento importante per l'economia: l'inflazione è tornata alla normalità ", ha dichiarato Sunak. " Ci aspettano giorni più luminosi, ma solo se ci atteniamo al piano per migliorare la sicurezza economica e le opportunità per tutti" , ha concluso.

Gli elettori del Regno Unito sceglieranno tutti i 650 membri della Camera dei Comuni per un mandato fino a cinque anni.

Il partito che otterrà la maggioranza nei Comuni, da solo o in coalizione, formerà il prossimo governo e il suo leader sarà il primo ministro.