I neonati sepolti e la relazione incestuosa padre-figlia: il ritrovamento choc

Polonia sotto choc a causa del macabro ritrovamento effettuato dalle forze dell'ordine locali nella regione della Pomerania: i cadaveri di tre neonati sono infatti stati rinvenuti nel seminterrato di una casa unifamiliare fatiscente nel villaggio di Czerniki, a sud-ovest di Danzica.

Responsabili in manette

A finire in manette un uomo di 54 anni e la figlia 20enne, con cui, riporta il Der Spiegel, intratteneva una relazione incestuosa: almeno uno dei tre bimbi sarebbe nato proprio dall'unione tra i due. Il 54enne, peraltro, avrebbe avuto dei rapporti incestuosi anche con una seconda figlia. Stando a quando riferito dalla procura di Danzica, a seguito delle indagini condotte sul caso, la ragazza risulta indagata per i reati di incesto e duplice omicidio di neonato, mentre il padre è accusato di duplice incesto e triplice omicidio di neonato.

Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, le forze dell'ordine locali sono entrate in azione durante la serata di venerdì 15 settembre, ritrovando i cadaveri dei primi due neonati. "Sono stati sepolti nel seminterrato" , ha spiegato un portavoce della procura di Danzica al portale del tabloid polacco Fakt. "Non c'era pavimento lì, solo argilla pressata in modo che potessero essere sotterrati" , ha aggiunto, "i corpi erano in vari stadi di decomposizione".

Le sconvolgenti sorprese, purtroppo, non erano finite per gli inquirenti, che hanno continuato a scavare nel terreno sotto la fatiscente abitazione. Nella mattinata di ieri, sabato 16 settembre, è stata rinvenuta la terza salma, anche in questo caso appartenente a un neonato. La polizia non ha interrotto le proprie ricerche, temendo che altre vittime potessero aggiungersi a quelle già individuate.

Rapporto incestuoso

Secondo quanto riferito da alcuni media polacchi, padre e figlia vivevano insieme da anni all'interno di quella casa unifamiliare in stato di degrado e abbandono, intrattenendo una relazione incestuosa. "Lo chiamava Piotr, per nome, e camminavano sempre mano nella mano" , ha raccontato a Fakt una testimone, ovvero una donna che vive nel villaggio vicino all'abitazione dei due. "Qualche mese fa le ha rasato la testa perché gli altri ragazzi non fossero attratti da lei" , ha aggiunto la donna.

Una testimone che è voluta rimanere anonima ha riferito che i suoi colleghi di lavoro avevano sospettato già da tempo che la donna fosse incinta: indossava degli abiti larghi, con l'obiettivo evidente di nascondere a tutti la pancia. Aveva preso di recente una settimana di ferie, e al suo ritorno appariva molto provata. Quando qualcuno aveva provato a chiederle della sua gravidanza si era rifiutata di rispondere. Ecco perché è stato contattato l'ufficio dell'assistenza sociale, che ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.