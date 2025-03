Rientrata la Crew Dragon di Musk: i due astronauti Nasa tornati sulla Terra dopo 9 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente Suni Williams e Butch Wilmore sono rientrati a Terra. La navetta Crew Dragon Freedom è ammarata nel Golfo del Messico al largo di Tallahassee (Florida). Si conclude così la missione Crew 9, partita a settembre con due astronauti anzichè con quattro, per consentire il rientro di entrambi. Con loro rientrano anche il comandante Nick Hague della Nasa e il cosmonata Aleksandr Gorbunov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. I due astronauti della Nasa erano rimasti bloccati per ben 9 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove erano arrivati a giugno 2024 con la Starliner, a causa di un guasto tecnico alla loro navicella spaziale.

Williams e Wilmore hanno lasciato questa mattina la Iss a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Accompagnati da Hague e da Gorbunov, sono atterrati al largo della costa della Florida dopo una discesa di 17 ore. " Ammaraggio confermato! Crew9 è tornato sulla Terra a bordo della sua astronave Dragon SpaceX ", ha scritto la Nasa su X.

I due astronauti erano approdati ​​sulla Iss all'inizio di giugno con il primo volo di prova con equipaggio della navicella spaziale Starliner della Boeing. Inizialmente il tempo previsto per rimanere nello Spazio era di appena una settimana, ma diversi problemi tecnici con la navicella li hanno bloccati e condannati a un'attesa lunghissima. Nelle scorse ore la navetta Crew Dragon Endurance di SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale: i quattro astronauti della missione Crew 10 sono saliti a bordo, rendendo così possibile il rientro a Terra. E ora la missione si è conclusa.

Arriva dunque al capolinea un viaggio decisamente avventuroso, una vera e propria odissea spaziale. " Siamo venuti qui preparati a rimanere a lungo, anche se avevamo programmato di restarci poco. Questo è ciò che facciamo nei voli spaziali umani: pianificare per affrontare l'ignoto e gli imprevisti, e lo abbiamo fatto ", aveva dichiarato Wilmore a inizio marzo. La Nasa ha dovuto rivedere i programmi: ha lanciato la missione Crew 9 con un equipaggio di due astronauti anziché quattro, lasciando così due posti liberi per il viaggio di rientro.

La navetta è stata lanciata a fine settembre 2024 e a quel punto è iniziata la nuova lunga attesa del via libera al lancio della Crew 10 che avrebbe permesso il rientro. Non si tratta però di un record: la più lunga permanenza in orbita per un astronauta della Nasa appartiene acon 371 giorni.