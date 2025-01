Rifiutò di visitare una trans: ginecologo sospeso per un mese

Ascolta ora 00:00 00:00

La sentenza è stata pronunciata. Il dottor Victor Acharian, ginecologo di Pau, in Francia, è stato sanzionato dal Consiglio regionale dell’ordine dei medici con il divieto di esercizio della professione per un mese. Il motivo? Essersi rifiutato di visitare una donna trans. Secondo quanto riportato da Le Figaro, al professionista è stata inflitta una pena di sei mesi, di cui cinque sospesi. In altri termini, non potrà visitare per l’intero mese di marzo.

La vicenda risale all’agosto del 2023. Il ginecologo affermò di non avere le competenze per visitare una paziente trans, un uomo diventato donna, che aveva preso un appuntamento tramite il portale Doctolib. Ma il dottor Acharian fu netto: “Non mi occupo di questo, ci sono degli specialisti a Bordeaux o a Tolosa”. Come raccontato dalla segretaria, la paziente e il suo compagno furono molto aggressivi: “Mi chiamarono transfobica”. In seguito a una recensione denigratoria della coppia, il ginecologo fu tranchant: “Sono un ginecologo, mi prendo cura delle donne vere. Non ho le competenze per trattare con gli uomini, anche se si sono rasati la barba e sono venuti a dire alla mia segretaria che sono diventati donne”.

Una risposta offensiva secondo qualche solone. Allertate dalla trans e dal compagno, le associazioni Lgbt – tra cui SOS Homophobie – resero pubblica la vicenda e denunciarono il professionista. Non paga, la paziente si rivolse all’Ordine dei medici. Lo scorso 16 dicembre è arrivata la condanna nei confronti del medico. Ma non è tutto, perché l’inchiesta penale è ancora aperta e potrebbero esserci novità a stretto giro.

A nulla sono valse le scuse del ginecologo. “Mi spiace se il mio commento ha ferito qualcuno, era ben lungi dalle mie intenzioni” le sue parole al quotidiano transalpino: “Non sono transfobico né omofobo. Ho aiutato molti dei miei pazienti omosessuali ad avere figli.

Avrei potuto ricevere questa persona, fare pagare la consulenza da 80 euro per dirgli che non sono competente sul suo caso : è questo che voleva? Queste persone seguono trattamenti ormonali prescritti da servizi specialistici. Lascio a loro il controllo”.