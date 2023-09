"Rischio biologico": perché il volo Atlanta-Barcellona è tornato indietro

Un fuori programma per nulla piacevole ha coinvolto i 336 passeggeri del volo della Delta Airlines appena decollato da Atlanta, negli Stati Uniti, con destinazione Barcellona: in questa occasione non si è trattato di un problema tecnico o di maltempo ma del malessere di un passeggero che ha costretto i piloti a fare "marcia indietro" e tornare immediatamente nello scalo Hartsfield-Jackson.

Cosa è successo

Nel dettaglio, un passeggero è stato colto da un forte e improvviso attacco di diarrea tale da non consentire che il volo potesse continuare indisturbato fino allo scalo spagnolo. Sul social X (ex Twitter) si può vedere la traiettoria del volo DL194 che torna indietro poco tempo dopo il suo decollo quando si trovava in Virginia: la Faa (Federal Aviation Administration) ha reso pubblico un estratto di pochi secondi della conversazione tra il comandante del volo e la torre di controllo. " È un problema di rischio biologico ", ha dichiarato per motivare la scelta di tornare indietro immediatamente verso la Georgia.

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



— Thenewarea51 (@thenewarea51) September 3, 2023

Cosa è accaduto dopo

Oltre al danno la beffa: l'aereo aveva già accumulato un ritardo in partenza di circa due ore per poi tornare sullo scalo di decollo. Al rientro, sono stati numerosi i dipendenti della compagnia a dover disinfettare per bene l'interno del velivolo e consentire, successivamente, il nuovo imbarco dei passeggeri così da mantenere le condizioni di massima sicurezza sanitaria. La notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore ma si tratta di un volo del 1° settembre. " Abbiamo un passeggero che ha avuto la diarrea per tutto il viaggio in aereo ", ha affermato il comandante per rimarcare il rientro ad Atlanta.

La scritta in inglese, "diarrhea", è comparsa anche sulle strisce di volo che utilizzano i controllori del traffico aereo che annotano tutti i dati di un dato aeromobile così da memorizzare le informazioni e ricordare le autorizzazioni concesse. I 336 passeggeri sono tornati successivamente a bordo dello stesso aereo Delta Airlines arrivando a Barcellona soltanto alle ore 17 locali dopo un ritardo superiore alle otto ore rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto.