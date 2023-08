L'incontro di lotta tra Musk e Zuckerber si farà. Ecco quando

Potrebbe essere vicino il momento del tanto atteso combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, di cui si parla ormai da tempo: la storia va avanti da giugno, momento in cui il proprietario di Tesla ha lanciato per la prima volta il guanto di sfida, prontamente raccolto dal ceo di Meta.

Il botta e risposta tra i due

Per il momento i due si sono confrontati solo a distanza tramite social network, con Musk che si sottopone ad allenamenti per affrontare un match di Mma mentre Zuckerberg continua a coltivare la sua passione per il ju-jitsu.

Il patron di Twitter ha già avanzato l'ipotesi di combattere in una gabbia al Vegas Octagon, location in cui si sono svolti alcuni epici incontri della Ufc (Ultimate fighting championship). Tra un post e l'altro aveva iniziato addirittura a circolare l'idea di un confronto da sostenere all'interno dell'Anfiteatro Flavio di Roma: per fortuna la smentita era arrivata in tempi abbastanza rapidi.

Insomma, tra una stoccata e una provocazione, si è arrivati fino a tempi più recenti: Mark Zuckerberg ha già fissato la data del 26 agosto. La replica di Elon Musk non si è fatta attendere. " Il combattimento Zuck contro Musk sarà trasmesso in live streaming su X. Tuttii i proventi andranno in beneficenza ai veterani ", ha scritto sull'ex Twitter il proprietario del social. " Diretta streaming su X? Forse dovremmo affidarci a una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza ", ha replicato ironicamente il Ceo di Meta, riferendosi probabilmente a quanto accaduto a Ron DeSantis. Il governatore della Florida scelse Twitter per annunciare in streaming la sua candidatura tra le file dei repubblicani per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti: la sua diretta, tuttavia, non fu proprio un trionfo per tutta una serie di non ben precisati problemi tecnici.

