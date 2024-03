Il gatto cieco sparito in volo: era nella stiva, così lo hanno "perso"

Da circa una settimana non si hanno più notizie del piccolo Rodri, un gatto, scappato dopo che si è creata una fessura nel trasportino danneggiato durante il volo da Creta ad Atene a bordo di un aereo della compagnia greca Aegean Airlines. La proprietaria, Mary Gomes, non si dà pace: " Non riesco a dormire, non riesco a respirare. - ha scritto la donna in un post su Facebook - Sono devastata. Continuo a pensare a Rodri, che sarà da solo in qualche posto rumoroso e senza vedere bene ". Il vettore ellenico si è scusato pubblicamente, garantendo il massimo impegno nelle ricerche del felino.

Il viaggio

Come riporta il Corriere.it, i fatti risalgono all'8 marzo. Quel giorno Mary Gomes si presenta all'aeroporto di La Canea, a Creta, con tre trasportini. Dentro ci sono i suoi gatti, tra cui anche Rodri. Una volta finite le procedure d'imbarco, la donna affida gli animali al personale si occupa di sistemarli nella stiva dell'aereo. Il viaggio, con destinazione Monaco di Baviera, prevede uno scalo ad Atene. Ed è qui che avviene l'amara scoperta.

La scomparsa di Rodri

Una volta arrivata nella capitale greca, alla signora viene comunicato che uno dei trasportini è stato danneggiato e Rodri non si trova più. Il gatto, che peraltro è cieco da un occhio, probabilmente è scappato da una fessura creatasi nella parte superiore della cuccetta a seguito di un violento impatto con qualcosa. Il personale di terra assicura alla passeggera che la struttura era arrivata già danneggiata da Creta.

Le ricerche

Nenache a dirlo, l'inaspettata notizia ha gettato nello sconforto la proprietaria dell'animale. La compagnia aerea si è subito attivata nelle ricerche del gatto. " Siamo profondamente dispiaciuti - si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook di Aegean Airlines - Dal momento in cui ci siamo resi conto che Rodri era scomparso, abbiamo prontamente avviato le ricerche capillari, coordinandoci con le autorità aeroportuali e impiegando il nostro personale aeroportuale dedicato alla ricerca del gattino ". " Nonostante i tentativi, non abbiamo ancora trovato Rodri, - conclude la nota - ma siamo pienamente impegnati a proseguire le nostre ricerche ".

Il precedente

Un episodio analogo si era verificato a gennaio 2023. Un uomo aveva smarrito i suoi quattro cani di razza Papillon durante un volo dalle Filippine alla Svizzera. Gli animali erano stati poi ritrovati sani e salvi. Per fortuna, si tratta di episodi isolati. Secondo le ultime statistiche, infatti, sono molto rari i casi di animali che spariscono in aereo. Mentre meno dello 0,01% ha qualche problema durante il viaggio.