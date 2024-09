Urla "Allah Akbar" poi accoltella la folla: un morto e un ferito a Rotterdam

Ascolta ora 00:00 00:00

Attacco al coltello nella notte nei Paesi Bassi. Un uomo armato di due coltelli ha condotto un assalto ai piedi del ponte Erasmo a Rotterdam, uccidendo una persona e ferendone altre. Il suo obiettivo, come riferito alla polizia dai presenti che sono riusciti a mettersi in salvo, era quello di colpirne il più possibile. Durante l'attacco, l'uomo ha gridato "Allah Akbar" e solo l'intervento di un personal trainer, Reniël Renato David Litecia, che stava tenendo una sessione di allenamento nelle vicinanze e che ha fermato l'assalto colpendo l'uomo con due bastoni sulla schiena, ha permesso di evitare il peggio.

L'assaltatore è, infatti, rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale insieme a un'altra persona colpita dai suoi fendenti. Wessel Stolle, portavoce della polizia, ha fatto sapere che le indagini sono in corso e non si esclude nessuno scenario. La frase che è stata riportata dai testimoni, ha aggiunto Stolle, è parte degli elementi di indagine. Il personal trainer ha riferito che in un primo momento, quando ha visto l'uomo con i due coltelli, ha pensato che si trattasse di una rissa, " ma quando ho iniziato a correre in quella direzione ho capito che non era così. Aveva due lunghi coltelli e stava accoltellando un altro ragazzo, quando ho iniziato a urlare si è girato e si è avvicinato a tutti quelli che gli stavano intorno ".