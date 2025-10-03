Royal Family, Harry trascina Kate e William nella causa contro il Daily Mail

Non c'è mai pace per la Famiglia Reale; persino la causa per diffamazione intentata dal Principe Harry contro il Daily Mail si sarebbe rivelata un'arma a doppio taglio che adesso sta creando non pochi problemi al Principe William e a sua moglie, Kate Middleton. A quanto pare questa sarebbe una delle tante ragioni per cui William è furioso con il fratello.

E dire che la causa era stata portata avanti da Harry proprio per tutare la famiglia. Il Duca di Sussex, infatti, aveva dato avvio alla battaglia legale proprio perché, a suo dire, il Daily Mail si sarebbe servito di mezzi illeciti - come investigatori privati o intercettazioni - per ottenere preziose informazioni sulla Royal Family. Per l'accusa, dunque, il giornale inglese avrebbe violato la legge. Entrando nello specifico, gli inviati del Daily avrebbero avuto accesso illegalmente una conversazione telefonica privata di Kate. Pare infatti che fossero state intercettate le utenze della famiglia della Principesa di Galles. Chiaramente Associated newspapers, che pubblica il Daily Mail, respinge ogni accusa.

Le intenzioni di Harry, che vorrebbe vincere la causa per ottenere quantomeno delle scuse pubbliche da parte del giornale, erano e sono buone, tuttavia William, trascinato senza il suo volere in questa battaglia legale, non sarebbe affatto contento. Al futuro Re non piace che vengano messe in piazza le sue faccende private; e con la sua causa contro il Daily Mail Harry ha attirato fin troppa attenzione.

Problemi di questo tipo, del resto, non sono infrequenti per i membri della Famiglia Reale. Tempo addietro William ha dovuto raggiungere un accordo legale con il Sun, cosa che gli è valsa un maxi risarcimento.

Con la causa contro il Daily Mail si accenderanno nuovamente i riflettori sui membri della famiglia, cosa che William non approva.

Il dibattimento comincerà il prossimo gennaio e vedremo se l'esito sarà proprio quello che Harry si sta agurando. Partecipare alle udienze sarà sicuramente un buon pretesto per presentarsi a Londra.