Royal Family, via lo stendardo di Andrea dalla cappella di S.Giorgio a Windsor

Si fa sempre più tesa la situazione all'interno della Royal Family: Re Carlo III vuole spingere il fratello Andrea a lasciare la sua residenza al Royal Lodge, mentre continuano a diffondersi notizie relative ai legami del Principe con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein. In attesa di raggiungere finalmente un accordo, sono già stata presi dei provvedimenti. Lo stendardo del Principe Andrea, infatti, è stato rimosso dal Castello di Windsor.

Si tratta di una bandiera che testimonia l'appartenenza di Andrea all'Ordine della Giarrettiera, dal quale il Principe ha preso le distanze qualche tempo. Fino a pochi giorni fa lo stendardo era ancora esposto nella cappella di San Giorgio, a Windsor. Dopo che venerdì scorso Andrea ha annunciato di non far più parte dell'ordine e di aver rinunciato ai suoi titoli reali, fra cui quello di Duca di York, è stata presa questa decisione. La bandiera, che si trovava vicino a quella di William, Principe di Galles, è stata rimossa.

Tutto ciò rientra nelle pressioni che spingono affinché Andrea, con gli scandali che lo vedono coinvolto, si allontani sempre più dalla famiglia. Il caso Epstein non lo abbandona, specialmente adesso che è uscito "Nobody's Girl", il libro di memorie postumo di Virginia Giuffre, la quale non ha mancato di riportare tutto ciò che sapeva su Epstein.

Il Principe Andrea era stato ammesso all'Ordine della Giarrettiera nel 2006: nella Cappella di San Giorgio, adesso, rimangono solo tre stendardi. Fra questi, il suo non c'è più. Un passo in avanti compiuto da Re Carlo, sempre più adirato col fratello. La prossima mossa dovrebbe proprio essere quella di convincere il Principe ha lasciare la residenza del Royal Lodge. William, Kate e i bambini stanno per trasferirsi nel Forest Lodge, a pochi passi da dove abita Andrea, e non lo voglio lì. Il Principe potrebbe trasferirsi all'Adelaide Cottage, oppure al Frogmore cottage, dove si svolse il ricevimento nuziale per il matrimonio fra Harry e Meghan. Ultimamente si vocifera in merito alla residenza di Wood farm.

Pare però che Andrea non sia molto felice di andarsene. Il contratto di locazione scade nel 2078, dunque, almeno da questo punto di vista, non ci sarebbe alcuna possibilità di indurlo a lasciare. Sarebbero però in corso delle trattative.