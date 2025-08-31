Rudolph Giuliani gravemente ferito in un incidente stradale

L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, 81 anni, sabato sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale in New Hampshire. Come fa sapere il suo portavoce, Michael Ragusa, l'auto su cui viaggiava Giuliani è stata tamponata da una vettura che procedeva a grande velocità.

Scattati i soccorsi, l'ex sindaco di New York è stato portato d'urgenza in un ospedale in zona. Ha riportato la frattura di una vertebra, diverse lacerazioni e contusioni, oltre a lesioni al braccio sinistro e ad una gamba.



Intanto si apprende che poco prima dell'incidente Giuliani era stato fermato da una donna che denunciava di aver subito violenza domestica. Dopo aver chiamato la polizia (911) e aver prestato assistenza alla donna, l'ex sindaco della Grande Mela si è trattenuto fino all'arrivo degli agenti, per non lasciare sola la donna. Dopo che è risalito sulla propria auto per rimettersi in viaggio il veicolo su cui viaggiava è stato tamponato.

"Il sindaco è di ottimo umore - ha assicurato il portavoce -. È sopravvissuto all'11 settembre".

Giuliani non sta attraversando un momento felice.

Di recente è stato radiato dall'albo degli avvocati di New York e Washington DC, inoltre ha dichiarato bancarotta dopo essere stato ritenuto responsabile di aver diffuso falsità sui responsabili alle elezioni nello Stato della Georgia.