Ryanair, ecco le rotte europee che saranno eliminate nel 2025: coinvolta anche l'Italia

Grossi tagli in arrivo in casa Ryanair. A seguito dell'aumento delle tasse relative ai voli voluto dall'Unione Europea, la compagnia aerea irlandese ha deciso di cancellare diverse rotte in Europa nel corso dell'anno 2025. Una soluzione tanto drastica era nell'aria, dato che da tempo la compagnia low-cost stava esprimendo un certo malcontento. Purtroppo questi tagli riguarderanno anche l'Italia.

A quanto pare la risoluzione di Ryanair sarà effettiva in breve tempo. Il CEO Michael O'Leary è stato molto chiaro. Molti voli saranno cancellati o modificati e questo provocherà non pochi problemi in chi deve prendere l'aereo per spostarsi, almeno nelle fasi iniziali.

Ryanair ha provato a dialogare con i vari governi già a inizio gennario, ma non avrebbe ottenuto risposte soddisfacenti, e per tale ragione sarebbe arrivata dalla soppressione di alcune rotte. Questo, a detta della compagnia, per contenere i costi. O'Leary ha manifestato disappunto per l'incremento della tassa sui passeggeri aerei che viaggiano in classe economica, bollandola come " folle ".

Nei tagli che saranno apportati dalla compagnia irlandese rientrano Nazioni come Italia, Germania, Spagna, Danimarca e Francia. A quanto pare sarà la Spagna a risentire maggiormente dei tagli previsti dalla compagnia low-cost: si parla infatti di una diminuzione del traffico del 18%, con 800mila posti in meno su 12 tratte. Eliminate le rotte a Jerez e Valladolid, chiuse le basi di Santiago. Traffico drasticamente diminuito nelle Asturie, Saragozza, Santander e Vigo.

Male anche in Danimarca: a partire dal prossimo mese di marzo saranno cancellati diversi collegamenti per e da Aalborg, oltre alla chiusura della base a Billund. Ma non finisce qui. I tagli di Ryanair si vedranno anche in Germania, con una riduzione del 12% dei voli. Pare che saranno eliminate almeno 22 rotte, con un calo del 60% dei servizi all'aeroporto internazione di Amburgo. Chiuse, invece, le basi di Dresda, Dortmund e Lipsia. Una riduzione della medesima entità colpirà anche la Francia.

Per quanto riguarda l'Italia, anche il nostro Paese sarà interessato dalle cancellazioni.

Sembra che ad essere colpito sarà l'. Dal primo aprile, infatti, partiranno le prime tariffe e Ryanair eliminerà uno dei suoi vettori. Si pensi che la riduzione dei voli capiterà proprio nell'anno del Giubileo.