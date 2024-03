"Macchine assassine". "Stupidi eco-terroristi": scontro tra Musk e radicali green

Lo stabilimento Tesla Gigafactory in Germania è stato evacuato dopo un grave blackout elettrico. E non si tratterebbe di un guasto accidentale, ma di un atto di sabotaggio messo in atto da un gruppo di estrema sinistra in segno di protesta. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore nei pressi di Berlino, sulla base di quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters. I responsabili del blitz sarebbero alcuni esponenti del collettivo "Volcano Group", i quali hanno rivendicato in una nota pubblicata su internet l'assalto alla rete elettrica che alimenta l'impianto di Grunheide. Questo movimento, già noto ai servizi segreti tedeschi, aveva già a quanto pare rivendicato la responsabilità di un attacco incendiario ad un cantiere Tesla nel 2021.

Gli attivisti di sinistra avrebbero agito a quanto pare per protestare contro il colosso di Elon Musk, che avrebbe intenzione di raddoppiare l'estensione di quello che è già adesso il principale polo industriale in Europa dell'azienda automobilistica americano. Hanno inoltre accusato Tesla di contaminare le falde acquifere e di utilizzare enormi quantità di acqua potabile, sottraendo risorse naturali al territorio. Spinti da queste convinzioni, gli "eco-vandali" avrebbero sabotato un tralicco elettrico nei pressi dello stabilimento, causando un incendio che ha costretto l'impresa ad interrompere temporaneamente la produzione (in attesa delle operazioni di ripristino). E hanno diffuso sul sito Kontrapolis.it un comunicato dai tratti surreali a firma "Agua de Pau" (come il vulcano delle Azzorre, ndr) che a quanto pare è attualmente al vaglio della polizia tedesca.