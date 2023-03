"Sarà un bagno di sangue": paura sull'aereo Usa. Passeggero accoltella hostess

Terrore ad alta quota, nei cieli degli Stati Uniti, su un aereo della United Airlines diretto da Los Angeles a Boston. Un passeggero ha cercato di aprire un'uscita di emergenza e pugnalare un assistente con un cucchiaio di metallo rotto mentre l'aereo era in volo. L'episodio, avvenuto la scorsa domenica, meno di un'ora prima dell'atterraggio del velivolo, è stato reso noto soltanto adesso dalle autorità statunitensi.

Cosa è successo sull'aereo in volo

La vicenda è avvenuta sul volo United Airline 2609, partito domenica mattina dall'aeroporto internazionale di Los Angeles. Circa 45 minuti prima dell'atterraggio a Boston, ha scritto il Los Angeles Times, l'equipaggio di volo è stato informato che una delle porte dell'aereo era stata stata sbloccata. La maniglia era stata spostata di circa un quarto dalla posizione di blocco, mentre una leva di armamento scorrevole di emergenza era stata spostata nella posizione "disarmata".

Un'assistente di volo è subito accorsa sul luogo del misfatto per capire cosa stesse succedendo. Nei pressi della porta un passeggero ha chiesto alla hostess se una telecamera di volo lo avesse ripreso nell'atto di manomettere il portellone. L'uomo si è quindi " spinto verso uno degli assistenti di volo con un movimento lancinante ", colpendo l'addetta al collo per tre volte, hanno detto i pubblici ministeri. Gli altri passeggeri hanno affrontato il malintenzionato riuscendo a trattenerlo fino all'atterraggio dell'aereo, quando è stato immediatamente preso in custodia dalle forze dell'ordine.

L'autore del gesto

L'autore del gesto è Francisco Severo Torres, 33 anni. L'uomo è stato arrestato all'aeroporto internazionale Logan di Boston. Torres, di Leominster, Massachusetts, è stato accusato di interferenza con membri dell'equipaggio di volo e assistenti utilizzando un'arma pericolosa. Il ragazzo è ancora trattenuto dalla polizia in attesa dell'udienza, prevista per il 9 marzo. Nel caso in cui dovesse essere condannato potrebbe rischiare anche l'ergastolo.

In un'intervista con la polizia, Torres ha detto di essere andato in bagno e di aver rotto un cucchiaio a metà per farne un'arma. Avrebbe anche ammesso di aver disarmato la porta e detto alla polizia che aveva avuto l'idea di saltare giù dall'aereo. Il 33enne ha però ammesso di aver pensato che, se lo avesse fatto, molte persone sarebbero morte insieme a lui.

L'emittente Nbc10 ha spiegato che, nel 2021, Torres aveva archiviato una causa contro il Worcester Recovery Center and Hospital presso il tribunale federale del Massachusetts, lo stesso in cui sono appena state mosse accuse contro di lui nell'episodio capitato sull'aereo.

In quella causa, Torres, rappresentando se stesso, sosteneva che un grave dolore alla colonna vertebrale derivante da un incidente automobilistico nel 2014 gli sarebbe stato erroneamente diagnosticato come un disturbo mentale. Dicendo di essere " il più grande artista al mondo di tutti i tempi ", Torres chiedeva 50 miliardi di dollari e una licenza per trasportare armi da fuoco ed esplosivi per " la protezione personale ". Il caso è stato archiviato perché, in quanto materia statale, non era applicabile alla giurisdizione federale.

In ogni caso, United Airlines ha elogiato in un comunicato stampa " l'azione rapida del nostro equipaggio e dei nostri clienti " e ha affermato che la società sta lavorando con le forze dell'ordine. " Non sono stati segnalati feriti gravi ", si legge nella nota. " Abbiamo tolleranza zero per qualsiasi tipo di violenza sui nostri voli e a questo cliente sarà vietato volare con United in attesa di un'indagine ", ha concluso la compagnia aerea.