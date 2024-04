"Saranno migliaia di miliardi". Allarme cicale negli Usa

Le cicale sono pronte a prendersi gli Stati Uniti. Gli Stati orientali si stanno preparando all’invasione di migliaia di miliardi di esemplari dagli occhi rossi: non parliamo di animali pericolosi, ma piuttosto rumorosi. Tra le regioni più colpite rientrano Louisiana, North Carolina e Illinois: i governi locali stanno informando la popolazione sui comportamenti da tenere, considerando che si tratta di un evento straordinario: matureranno due covate allo stesso tempo, una cosa che, secondo gli esperti, avviene una volta ogni 221 anni.

Le covate in questione hanno vissuto sotto terra per 13 e 17 anni e verranno fuori per riprodursi, in genere quanto la temperatura del terreno raggiungere i 18°: a partire da quel momento saranno visibili (e udibili) a tutti.