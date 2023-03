Scarcerato lo "Sciamano di QAnon": ecco la decisione dei giudici Usa

Jacob Chansley, noto anche come Jake Angeli, il celebre "Sciamano di QAnon" diventato famoso nel mondo per aver partecipato all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 è uscito di prigione. Ricordato per il look a dir poco pittoresco che ricordava uno sciamano un po' sgangherato - petto nudo, volto dipinto con la bandiera a stelle e strisce e copricapo con corna di bisonte - è stato scarcerato dal penitenziario federale in cui si trovava rinchiuso da 11 mesi e trasferito in una casa d'accoglienza. A renderlo noto è l'avvocato di Chansley, Albert Watkins. Chansley era stato condannato lo scorso 17 novembre per i fatti del 6 gennaio a 3 anni e 5 mesi dopo essere stato inizialmente incriminato, a settembre, per 6 capi d'imputazione.

Jake Angeli scarcerato in anticipo

E così, dopo aver scontato appena 11 mesi di prigione lo "sciamano" è stato scarcerato. " È opportuno consentire a questo giovane gentile e intelligente di andare avanti con la fase successiva di quella che senza dubbio sarà uan vita rispettosa della legge ', ha detto Watkins. " Mi congratulo con la decisione del Bureau of Prison degli Stati Uniti a questo proposito ", ha aggiunto Watkins. Diventato famoso in tutto il mondo per il suo rolo nell'assalto al Campidoglio contro la "certificazione" del voto del presidente Joe Biden, Jacob Chansley aveva fatto notizia anche dal carcere, quando annunciò uno sciopero della fame perché nella prigione, dove era stato rinchiuso, non era previsto un menù vegano. Al momento non è chiaro cosa abbia portato a questo importante e insolito sconto pena. Le linee guida federali, nota il Daily Mail, " consentono una riduzione del tempo di detenzione per buona condotta, ma in base a tali linee guida Chansley avrebbe dovuto scontare almeno 35 mesi e 22 giorni della sua condanna a 41 mesi ".

Lo “sciamano di QAnon”scortato dentro il Congresso