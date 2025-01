Schianto aereo in Corea del Sud, il mistero delle scatole nere

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono buone le notizie che arrivano dalla Corea del Sud dove si cerca, dal 29 dicembre 2024, di fare definitiva chiarezza sulle cause che hanno provocato l'incidente aereo in fase di atterraggio dei Boeing 737 decollato da Bangkok e diretto a Muan della compagnia Jeju Air dove sono rimaste uccise 179 persone. Anche se all'origine di tutto c'è stato un bird strike (impatto con uno stormo di uccelli) come dichiarato dai piloti alla torre di controllo, non potrà esserci il prezioso aiuto delle due scatole nere che non hanno registrato nulla negli ultimi quattro minuti precedenti l'impatto.

La nota di Seul

Sembra incredibile visto che si tratta di uno strumento che, da sempre, dà preziose indicazioni ed è praticamente "indistruttibile" anche negli incidenti peggiori ma stavolta non si potrà sapere cosa si siano detti i piloti in cabina di pilotaggio durante la fase, fatale, dell'atterraggio sulla pista di Muan. " L'analisi ha rivelato che il registratore vocale della cabina di pilotaggio (CVR) e il registratore dei dati di volo (FDR) non stavano registrando nei quattro minuti precedenti la collisione dell'aereo con il muro di cemento alla fine della pista, che ha causato l'incendio del velivolo ", spiega un comunicato del ministero dei Trasporti della Corea del Sud.

Nuove indagini

Adesso sono iniziate indagini sulle indagini visto che i tecnici stanno cercando di capire come mai si siano interrotte le registrazioni delle scatole nere. Da quanto appreso, il registratore vocale è stato inizialmente analizzato in Corea del Sud e, nel momento in cui è stata scopera la mancanza di alcuni dati, è stato inviato negli Stati Uniti ad un laboratorio del National Transportation Safety Board, agenzia investigativa collegata al governo americano che si occupa di indagare e redigere rapporti sugli incidenti aerei. "Il registratore dei dati di volo danneggiato è stato portato negli Stati Uniti per essere analizzato in collaborazione con l'ente di regolamentazione della sicurezza statunitense" , ha aggiunto il ministero.

Cosa può essere successo

Sim Jai-dong, ex investigatore di incidenti del Ministero dei trasporti, ha affermato che la scoperta dei dati mancanti degli ultimi minuti cruciali è stata "sorprendente" e ha suggerito che potrebbe essere stata interrotta tutta l'energia elettrica, compresa quella di riserva, un evento che accade molto di rado. Ricordiamo che i piloti avevano riferito ai controllori del traffico aereo che l'aereo aveva subito un impatto con uno stormo di uccelli dichiarando emergenza quattro minuti prima dello schianto.

Soltanto due persone sono state tratte in salvo: si tratta di due membri dell'equipaggio che si trovavano nell'area posteriore del velivolo. Inoltre, altri problemi sui quali si stanno concentrando le indagini riguardano il possibile difetto aidel Boeing che sono rimasti chiusi anche in fase di atterraggio.