“Scritti nel cielo: la mia storia con la Cina”: l'evento che lega di più Pechino e Berlino

Si è tenuto ieri a Berlino, in Germania, un evento culturale speciale per celebrare il 75mo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC): “Written in the Sky: My China Story” (“Scritti nel cielo: la mia storia con la Cina”, ndr) è stato organizzato da China Media Group, dall’Ambasciata cinese in Germania e dal Centro cinese per l’Educazione Linguistica e la Cooperazione, e ha ospitato 200 persone.

Una delle novità più rilevanti è stato il lancio del programma speciale per l’estero. In un videomessaggio, il presidente di China Media Group Shen Haixiong ha annunciato che CMG ha avviato l’attività di raccolta globale “Scritti nel cielo: la mia storia con la Cina” che racchiude oltre 1.600 storie di relazioni tra la Cina e i Paesi di tutto il mondo raccontate da amici di oltre sessanta Paesi. Shen Haixiong ha evidenziato che inoltre Pechino mira a rafforzare gli scambi internazionali tra le persone, promuovere il dialogo tra le civiltà globali e migliorare la comprensione reciproca.

Il messaggio dell’evento è nobile: i testi sono scritti in lingue diverse ma trasmettono sentimenti comuni, rappresentando la profonda integrazione delle emozioni e delle culture dei vari Paesi, nonché il profondo desiderio dei popoli di tutto il mondo per la pace e la bellezza. "Rappresenteremo il calore romantico della cultura cinese, registreremo la viva eredità della civiltà umana e insieme lavoreremo per costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità" , ha detto ancora Shen Haixiong.

Cina e Germania sono due Paesi di profonda cultura, ha aggiunto l’ambasciatore cinese in Germania Deng Hongbo, sottolineando la speranza che sempre più giovani tedeschi imparino la lingua cinese,

apprezzino la cultura cinese e abbiano l’opportunità di visitare la Cina. "Written in the Sky: My China Story" si terrà anche in altri paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Russia, Australia, Arabia Saudita, Messico e Nigeria.