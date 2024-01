"Se aiutasse...". Musk risponde così a chi lo accusa di drogarsi

Sabato il Wall Street Journal ha pubblicato un lungo articolo su Elon Musk e sul suo presunto utilizzo di numerose droghe, tale da spaventare dirigenti e membri dei consigli di amministrazione di Tesla e Space X. Dalla cocaina all’ecstasy, passando per LSD e funghi allucinogeni: un elenco ricco di sostanze proibito che ha acceso il dibattito in rete. Ma l’imprenditore sudafricano ha tenuto a prendere posizione sul suo X, replicando per le rime alle accuse del quotidiano.

Su X, ex Twitter, un utente - un uomo che lavora per Tesla – ha segnalato a Musk l’ampio risalto alla notizia lanciata dal Wall Street Journal dato dalla televisione italiana. Nel dettaglio, ha pubblicato il video di un pezzo della rassegna stampa notturna di Rainews24. Il 52enne non ha utilizzato troppi giri di parole: "Se le droghe potessero veramente aiutarmi a migliorare la mia produttività nel tempo, le prenderei sicuramente!" . Una risposta spiazzante e provocatoria, come sempre. Un breve post per mettere a tacere indiscrezioni e dibattiti del caso. L’indiscrezione del Wsj aveva messo Musk al centro delle polemiche, ma non solo. Aveva infatti acceso i riflettori sulle sue aziende, a partire da SpaceX che ha diversi contratti con il governo statunitense. Già nella giornata di domenica il portavoce dell’imprenditore, Alex Spiro, aveva stroncato l’articolo del quotidiano, parlando di informazioni errate senza fornire spiegazioni più dettagliate.

If drugs actually helped improve my net productivity over time, I would definitely take them! — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2024