Se fate questa cosa in aereo rischiate 400 dollari di multa

Una vicenda assurda ma soprattutto molto sgradevole è stata vissuta da alcuni passeggeri, in particolare madre e figlia, di un volo Air New Zealand diretto da Auckland all'aeroporto di Sidney: un uomo di 53 anni è stato sorpreso ad urinare all'interno di una tazza mentre era comodamente seduto nel suo posto sull'aereo. Invece di alzarsi e recarsi civilmente in toilette, ha pensato bene di rimanere dove si trovava dando libero sfogo ai suoi bisogni. Oltre ai rimproveri, questo folle gesto gli è costato 600 dollari australiani (l'equivalente di 395 dollari americani).

"Siamo state umiliate"

La vicenda è venuta a galla soltanto in queste ore come riportato dal quotidiano neozelandese Stuff ma risale allo scorso mese di dicembre: l'aereo era appena atterrato nello scalo australiano e si trovava fermo in attesa che gli venisse assegnato il gate. La sosta si è protratta per una ventinia di minuti: mentre madre (di nome Holly) e figlia di 15 anni erano sedute sul lato corridoio e al centro, l'uomo accanto al lato finestrino ha iniziato a fare pipì dentro una tazza. Al quotidiano hanno raccontato di " essere rimaste umiliate " dall'uomo. " Lo abbiamo sentito... Non c'erano dubbi su quale fosse il suono, io guardavo direttamente mia figlia e mia figlia guardava direttamente me. Era ovvio quello che stava succedendo", sottolinea Holly.

La denuncia agli assistenti di volo

Il racconto si arricchisce di altri particolari raccapriccianti: madre e figlia hanno detto di aver visto l'uomo abbassare i pantaloni in modo plateale. " Mi fa accapponare la pelle", dichiara la madre. A quel punto non c'era altro da fare che alzarsi e andare a raccontare l'accaduto agli assistenti di volo. In quei momenti, con il via libera, il 53enne che i testimoni raccontano essere ubriaco, con quella tazza in mano si reca in bagno (soltanto adesso) probabilmente per svuotarne il contenuto come nulla fosse accaduto. " Mentre camminava, era evidentemente abbastanza ubriaco, ha versato una buona quantità della sua urina anche sull'assistente di volo in fondo all'aereo perché è inciampato", racconta ancora la donna.

Il reclamo a Air New Zealand

Uscito dal bagno, gli assistenti di volo lo hanno preso da parte aspettando l'arrivo della polizia federale australiana: madre e figlia hanno raccontato di essere uscite dall'aereo con la scorta dietro. Alla richiesta se volessero sporgere denuncia, la madre ha dichiarato soltanto di voler andare a casa sua il più velocemente possibile. Soltanto martedì scorso, dopo tre mesi dall'incidente e dal reclamo, Air New Zealand ha inviato un'e-mail alla signora in cui si diceva che il risarcimento danni non era contemplato tra le opzioni. " Penso che non siano responsabili del suo comportamento, ma sono responsabili del loro servizio clienti ", sottolinea Holly.