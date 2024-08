Se i nuovi maestri devono "estirpare la bianchezza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Significa letteralmente «candore», eppure è diventato sinonimo di prevaricazione, discriminazione, suprematismo, lordura morale. La whiteness - l'essere individui di pelle bianca - nel Regno Unito, così come in tutto il mondo anglosassone, è ormai considerato il vero totem da abbattere, il cancro sociale da estirpare ad ogni costo.

Degli eccessi woke è stato fatto un campionario in costante aggiornamento, ragion per cui ormai quasi non fanno neppure più notizia le riscritture «corrette» della storia. Tuttavia, il Telegraph ha scoperto che in questa deriva collettiva il sistema scolastico britannico ha percorso qualche miglio in più. Già, perché nelle linee guida per formare i nuovi insegnanti - già adottate anche da parecchi atenei, da Newcastle a Edimburgo - è stato inserito l'obiettivo di «combattere la bianchezza». Ovvero di «distruggere la centralità dei bianchi» nella storia mondiale, di smontare i «falsi miti di meritocrazia, individualismo e obiettività», di creare «un'identità razziale bianca positiva» tramite l'attivismo per «la giustizia razziale». Per formare una nuova generazione di «insegnanti antirazzisti».

Posto che l'obiettivo di debellare il razzismo è l'unica cosa condivisibile, due aspetti fanno impressione. Il primo è l'assurdo procedimento per sottrazione: invece di valorizzare anche le altre culture, si trova più semplice castrare la propria, invece di aggiungere colori, si copre il bianco con la rozzezza ideologica di chi lancia la vernice sui quadri o sui palazzi. Niente di nuovo, è quanto già accaduto nelle Università, dove i corsi legati alla storia eurocentrica sono boicottati e addirittura cancellati.

Il secondo aspetto è il preoccupante livello di ossessione raggiunto: nelle linee guida la parola «bianco» viene citata 400 volte, la «bianchezza» solo 121. A prescindere dai contenuti, criticabili o meno, queste non sono linee guida, sono prescrizioni dogmatiche degne di un sistema orwelliano teso a riprogrammare i cervelli, le sensibilità e le coscienze.

Ieri a Birmingham, dove nel 2021 i bianchi sono

diventati minoranza (48,7%), sono comparse scritte razziste su cui sta indagando la polizia. Sui muri si legge «No whites», niente bianchi (nella foto). Saranno stati aspiranti insegnanti che si preparano per passare l'esame...