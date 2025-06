Segnali stradali, ecco i nuovi col bordo verde: dove si trovano e cosa significano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si stanno sempre più diffondendo per le strade europee dei nuovi segnali stradali bordati di verde. Il loro scopo è quello di suggerire la velocità consigliata in un determinato tratto stradale: il loro scopo, dunque, è consigliare, e non imporre un limite. In questo modo le autorità sperano di promuovere una guida consapevole senza ricorrere a metodi più rigidi.

I cartelli in questione si presentano del tutto simili ai normali segnali di limite di velocità, l'unica differenza sta nel colore scelto per il bordo. Non rosso, ma verde. Al momento sono stati introdotti in Francia, Regno Unito e Spagna, ed è molto probabile che in futuro li troveremo anche nelle strade di altre Nazioni. Lo scopo, come abbiamo detto, è quello di educare. La nuova segnaletica viene collocata nelle zone ritenute sensibili, dove si trovano scuole, passaggi delicati o curve potenzialmente pericolose. Chi non rispetta il limite cerchiato di verde non rischia alcuna multa, ma viene invitato a rispettare il limite. In sostanza, si pone il guidatore di fronte a una scelta.

Qualcosa di simile viene già fatto anche in Italia, dove sono presenti i segnali quadrati blu con i numeri bianchi. Anche in questo caso si indicano delle velocità consigliate, senza imporre dei limiti. L'idea del bordo verde, tuttavia, potrebbe essere migliore, perché il colore tende ad attirare maggiormente l'attenzione ed è più visibile.

Non si esclude, dunque, che in futuro tutti i Paesi Ue adotteranno questo tipo di segnaletica per indicare i limiti di velocità consigliati. Uniformare la segnaletica stradale, del resto, potrebbe ridurre il rischio di fraintendimenti ed agevolare gli automobilisti, evitando possibili errori.

Questi cartelli, finalizzati all'educazione piuttosto che all'imposizione, segnano un importante cambio di paradigma.

Si cerca infatti di promuovere la, ma spetta agli automobilisti dimostrarsi all'altezza di tanta fiducia. La segnaletica bordata di verde fornisce solo dei consigli, il resto sta appunto alla valutazione di chi si trova alla guida.