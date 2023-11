"Sottoterra per una settimana". L'ultima follia dello youtuber MrBeast

Non c'è limite a ciò che certi personaggi del mondo dei social sono disposti a fare per ottenere più like e visualizzazioni. Un esempio lampante è l'impresa compiuta dal noto youtuber James Stephen Donaldson, che ha deciso di farsi seppellire per una settimana, registrando per tutto il tempo il periodo trascorso sotto metri e metri di terra.

Pare incredibile, eppure è andata proprio così. Molto conosciuto sul web Donaldson, noto come MrBeast, è lo youtuber più famoso al mondo, l'unico ad aver raggiunto 200 milioni di iscritti. Il popolo dei social lo ama proprio per i suoi video che non hanno eguali. Basti pensare che il giovane, che ha solo 29 anni, è a capo di una società di produzione che non ha limiti di costo nella realizzazione di filmati, ecco perché i suoi sono così unici e amati dai giovani. Celebri il video girato in Antartide, oppure la ripresa in cui distrugge una Lamborghini.

James Stephen Donaldson non bada a spese, dunque. E non si pone alcun limite. L'annuncio di farsi seppellire vivo per una settimana ha sconvolto praticamente tutti, ma la risposta dei suoi follower non si è fatta attendere.

Perché è rimasto sottoterra

MrBeast, dunque, si è fatto rinchiudere in una bara ed è stato calato nella terra a una profondità di diversi metri. Chiaramente la cassa era un po' più larga rispetto a quella comunemente utilizzata per le sepolture, e fornita di un sistema di areazione, così da permettere al giovane di respirare. Donaldson aveva inoltre a disposizione del cibo in scatola, acqua, e una radio per poter comunque continuare a comunicare con l'esterno.

L'impresa è durata una settimana e il video girato ha ottenuto 63 milioni di visualizzazioni in sole 48 ore.

Non sono neppure mancati i messaggi promozionali e la cura per gli sponsor. Il cibo in scatola, ad esempio, era di marca. Il giovane ha anche potuto connettersi a internet servendosi di un provider, e trascorrere così meglio il tempo. Alcuni suoi amici hanno anche tentato di raggiungerlo, scavando un tunnel.

Il rischio che venga imitato

Il rischio, è presto detto, è che qualcuno in cerca di follower decida di emularlo, rischiando anche la vita. MrBeast non è un comune youtuber, dispone di mezzi che non tutti hanno, e nel periodo di tempo trascorso sotto terra era ben monitorato. Ad assisterlo c'erano tecnici, medici, legali e molti altri professionisti.

Nessun altro dovrebbe cimentarsi in un'impresa come la sua. Il timore, però, è che qualche altro giovane, non consapevole dei rischi, possa decidere di seguire il suo esempio.