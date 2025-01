La bandiera dell'Isis e il pick-up a noleggio. Chi è il killer di New Orleans

Ascolta ora 00:00 00:00

L’infanzia in Texas, la carriera militare, la bandiera dell’Isis. Sono poche le informazioni disponibili sull’attentatore di New Orleans, che ora ha anche un nome: Shamsud-Din Bahar Jabbar. Il quarantaduenne in tenuta militare ha firmato l’attacco di Capodanno in Burbon Street lanciandosi contro la folla a bordo di un pick-up, per poi scendere dalla vettura e iniziare a sparare. Il bilancio è drammatico: almeno 10 morti e oltre 30 feriti. Il responsabile dell’attentato è morto.

Nonostante le chiare origini arabe, Shamsud-Din Bahar Jabbar è un cittadino americano. La conferma è arrivata da varie testate statunitensi, a partire dalla Cnn. Un altro dettaglio legato all’attacco è il ritrovamento di una bandiera dell’Isis all’interno del veicolo con il quale ha investito decine di persone. Un simbolo della sua appartenenza allo Stato Islamico, questo è il comprensibile sospetto delle forze dell’ordine chiamate a investigare sul caso.

Tutt’altro che casuale che l’FBI stia indagando sull’attacco come “atto di terrorismo”. La polizia ha confermato inoltre che sulla scena del crimine è stato rinvenuto un ordigno esplosivo, oltre a una pistola e a un fucile. In corso le verifiche sulle sue mosse prima dell’attentato, anche per determinare se il veicolo sia stato noleggiato da una persona diversa: secondo alcune indiscrezioni, il mezzo sarebbe intestato a un 42enne di Houston.

anticipato, non si conoscono molti dettagli sul conto di Shamsud-Din Bahar Jabbar.