"Si cercano sospetti armati". È allarme a Bruxelles

Allarme questa sera a Bruxelles, dove un'importante operazione di polizia è in atto ormai da alcune ore in rue Boduagnat, nel quartiere europeo. Gli agenti sono alla ricerca di sospetti armati che, stando ad alcune segnalazioni, si sarebbero rifugiati in quell'area. La zona è ora stata transennata e per le ricerche sono stati mobilitati una trentina di agenti e dispiegato un elicottero della polizia federale. Pronti sul posto a intervenire anche i vigili del fuoco.

Non è stato reso noto quante siano le persone armate ma si tratterebbe di un numero superiore a due stando alle informazioni finora ottenute. " La polizia è stata informata intorno alle 18 di un incidente nel distretto europeo ", spiega Willemien Baert, il portavoce della procura. L'uomo ha quindi aggiunto: " Si dice che diversi sospetti armati si siano rifugiati nella zona. La polizia ha transennato l'area e ora sta cercando queste persone. È operativo anche un elicottero della polizia federale. I vigili del fuoco e i soccorsi sono allertati ".