Vaccinato 217 volte contro il Covid: l'uomo tedesco diventa un caso di studio

È probabilmente l'unica persona esistente sulla Terra ad essersi vaccinato così tante volte, sia in generale ma anche e soprattutto contro il Covid: l'incredibile storia arriva dalla Germania, precisamente Magdeburgo, dove un uomo di 62 anni ha ammesso di aver ricevuto 217 volte il vaccino per proteggersi da Sars-CoV-2 nell'arco di 29 mesi, praticamente quasi 7,5 volte e mezzo ogni mese calcolatrice alla mano. C'è di più perché, come riporta il quotidiano tedesco Spiegel, ben 130 vaccini sarebbeo stati somministrati in soli nove mesi e in questo caso la statistica raddopia, 14,4 volte ogni trenta giorni, praticamente un giorno sì e un altro no. Come sta l'uomo? Bene, ha il sistema immunitario sano ma è indagato per frode e non è di certo un esempio da seguire.

Cosa dice lo studio

Una volta che la notizia è diventata di dominio pubblico, alcuni ricercatori dell'Università di Norimberga hanno studiato il sistema immunitario dell'uomo e pubblicato la loro ricerca su The Lancet Infectious Diseases in quello che, giustamente, viene chiamato " individuo ipervaccinato ": sono stati presi in esame sia alcuni campioni di sangue che altri di saliva dove non sono stati segnalati effetti collaterali e nemmeno anomalie causate dall'ipervaccinazione. " Sebbene non sia stato possibile valutare il presunto potenziamento attraverso la 216esima vaccinazione, la 217esima ha prodotto un modesto aumento dei livelli di IgG anti-spike", spiegano i ricercatori. Tutto nella norma, quindi.

Le indagini per frode

Secondo quanto appreso, l'uomo avrebbe eseguito più vaccini a Rna tra quelli presenti in commercio ma la domanda sorge spontanea: perché l'ha fatto? Come riporta il Corriere, Il62enne è accusato di essersi procurato autonomamente decine e decine di dosi vaccinali così da poter rivenderle e darle a persone che non avevano avuta somministrata nemmeno uno con le restrizioni che vigevano all'epoca della pandemia.

Nessun miglioramento per l'immunità