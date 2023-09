"Siamo a un punto di rottura". Bomba migranti in Texas. E Biden manda l'esercito

L’ondata migratoria fa sentire il suo peso anche negli Stati Uniti. Solo nella giornata di sabato 24 settembre, quasi 9mila persone hanno attraversato il confine con il Messico e si sono riversate su El Paso, grande centro del Texas a ridosso della frontiera. Si tratta di uno dei tassi di arrivi più alti registrati negli ultimi mesi.

Al Jazeera ha riportato le parole del sindaco Oscar Leeser, secondo cui il numero di persone che ogni giorno chiedono asilo in città è passato in sei settimane da 350-400 a 2mila. “ El Paso ha solo un certo numero di risorse e siamo arrivati a un punto di rottura in questo momento ”, ha commentato il primo cittadino. “ Penso che sia importante far notare che il nostro sistema di immigrazione non funziona ”. Leeser ha riferito in conferenza stampa che le autorità cittadine sono al lavoro per aprire un nuovo centro di accoglienza. Inoltre, sono stati noleggiati cinque autobus per trasportare i migranti a New York, Chicago e Denver, dato che El Paso ha già dato rifugio a oltre 6500 persone.

Questi flussi migratori hanno origine principalmente da Haiti, Honduras e Venezuela. Il numero di arrivi negli Stati Uniti era diminuito a seguito di nuove restrizioni annunciate a maggio, ma questa impennata ha messo in seria difficoltà l’amministrazione di Joe Biden, che ha ordinato l’invio di altri 800 militari al confine per rinforzare il contingente della Guardia nazionale di 2500 uomini già sul posto. Il governo federale, inoltre, ha già esteso da luglio lo status legale temporaneo per 472mila venezuelani, in modo da permettere loro di trovare lavoro più facilmente.