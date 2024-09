"Sicurezza prima di tutto". La Germania blinda anche l'Oktoberfest: arriva il metal detector

Ascolta ora 00:00 00:00

La Germania ha paura. Dopo l'attentato di Solingen, i tedeschi si sentono nel mirino e vogliono alzare le difese di sicurezza per evitare che altri terroristi possano agire indisturbati nei grandi assembramenti. Dopo aver annunciato la chiusura dei confini, con la sospensione di Schengen per permettere maggiore controllo e impedire l'ingresso degli irregolari, nel Paese di Olaf Scholz si pensa a come garantire la sicurezza delle centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo che tra poche settimane "invaderanno" pacificamente la Baviera per partecipare all'Oktoberfest di Monaco. Potrebbe essere un enorme banco di prova in vista dei tradizionali mercatini di Natale, che da fine novembre saranno assoluti protagonisti in gran parte delle città tedesche, dalle più grandi alle più piccole, per almeno due settimane.

Gli organizzatori dell'Oktoberfest hanno già annunciato le prime misure di sicurezza, che introdurranno una novità assoluta per la grande manifestazione: il metal detector. La paura, nemmeno troppo nascosta, è che qualcuno possa introdursi all'interno dell'area del festival armato di armi da fuoco, esplosivi o coltelli, che possono essere facilmente nascosti sotto giacche e cappotti. Sarà la prima volta, in 189 anni di storia, che l'Oktoberfest avrà questo tipo di dispositivo come strumento di sicurezza. I disagi non saranno pochi, come hanno ampiamente spiegato dall'organizzazione, prevenendo possibili polemiche. Ma si tratta di disservizi necessari per garantire a tutti la libera e serena fruibilità della manifestazione.

Le autorità hanno spiegato che al momento non sussistono minacce concrete e specifiche in tal senso ma, " a causa dell'attuale situazione di sicurezza, intensificheremo nuovamente i controlli... ciò potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi ai punti di ingresso. Ma la sicurezza viene prima di tutto ". Così ha spiegato il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, a due giorni dall'apertura del festival, che prenderà il via sabato 21 settembre e chiuderà il prossimo 6 ottobre. Sarà massiccia anche la presenza di forze dell'ordine, con 600 agenti di polizia e 2.000 addetti alla sicurezza, oltre agli agenti in borghese che presidieranno la zona.

In tutta l'area dell'Oktoberfest sono state posizionate. Niente zaini all'interno dell'area, recintata, dentro la quale si tiene la manifestazione, a maggior ragione è stato fatto divieto assoluto di portare all'interno bottiglie di vetro e coltelli.