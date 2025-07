Siriano attacca con l'ascia i passeggeri di un treno diretto a Vienna: ci sono feriti

Ennesimo attacco con arma impropria in Germania, stavolta a bordo di un treno Intercity che stava percorrendo la Bassa Baviera in direzione di Vienna. Il treno è stato fermato nel distretto di Straubing-Bogen. Un 20enne siriano, Mohammad A., stando alle testimonianze riportate dalla Bild, ha iniziato a colpire con un'ascia i passeggeri del treno: non sembra esserci nessuna ragione dietro l'attacco, sul quale la polizia sta ancora indagando senza escludere nessuna pista. In quel momento il convoglio viaggiava con circa 500 persone a bordo e sono stati i passeggeri a fermare il treno tirando il freno di emergenza.

I feriti sono in tutto 5 stando alle informazioni riportate dalla Croce Rossa: una persona ha subito lesioni gravi, altre tre sono rimaste moderatamente gravi e un'altra persona è rimasta leggermente ferita. Il treno si trova attualmente nel mezzo della campagna bavarese, dove è stato raggiunto dalla polizia e dalle squadre di soccorso, che stanno assistendo i passeggeri sia a livello fisico che psicologico. Il treno coinvolto è l'ICE91. Mentre a bordo si attendeva l'arrivo dei soccorsi, i passeggeri hanno disarmato il siriano e lo hanno immobilizzato in modo tale che non potesse più nuocere o scappare. Stando a quanto riporta Bild, lo stesso aggressore sarebbe stato ferito e trasportato in elicottero in ospedale.

Il siriano aveva con sé un'ascia e un

. Sarebbe stato il martello l'oggetto con il quale un passeggero lo ha colpito per impedirgli di arrecare altri danni, ferendolo. Sul posto ci sono 150 uomini del soccorso.

Articolo in aggiornamento