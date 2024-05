Slovacchia, spari contro il premier Fico: è grave. Preso aggressore

Robert Fico, primo ministro della Slovacchia, è stato ferito da colpi di armi da fuoco e portato in ospedale in seguito ad un’aggressione avvenuta nella città di Handlova, situata a circa 150 chilometri a nord-est della capitale Bratislava. L'episodio si è verificato davanti alla locale Casa della Cultura, dove Fico si era recato per incontrare i suoi sostenitori. La polizia ha isolato l’intera zona e arrestato un sospetto. Non si conoscono, al momento, né l’identità dell’assalitore né il movente che lo ha spinto a compiere l’attacco.

Robert Fico ferito in una sparatoria

L'assalto contro Fico è avvenuto alla fine di una riunione del governo ad Hadlova. Secondo quanto riferito dal quotidiano Dennik, Fico era uscito a salutare la folla quando sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Il premier è stato trasferito in un ospedale di Bratislava in elicottero. Una testimone oculare ha visto ferite al petto e alla testa.

Un filmato di circa 30 secondi diffuso da Rt mostra quanto accaduto poco dopo gli spari che hanno colpito il premier. Si vedono persone correre e urlare, oltre ad un uomo steso a terra, l'aggressore, bloccato dagli agenti di sicurezza.

Zuzana Caputova, presidente della Slovacchia, ha confermato l'assalto spiegando che Fico è stato ferito all'addome in una sparatoria e portato in ospedale. " Sono completamente scioccata dall’attacco brutale e sconsiderato di oggi al primo ministro Robert Fico, che condanno nella maniera più ferma possibile. Auguro a Roberto Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall'attacco ", ha aggiunto la stessa Caputova.

Secondo le indagini preliminari della polizia slovacca, il leader sarebbe rimasto vittima di un tentato assassinio, dal momento che ha l'uomo che ha sparato - si parla di tre-quattro colpi - ha mirato precisamente al premier.

Cosa è successo in Slovacchia

In attesa che le indagini facciano il loro corso, al momento ci sono pochi elementi confermati. Il primo è che Robert Fico è stato colpito da uno o più colpi di arma da fuoco. Il secondo: il premier è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono le sue condizioni di salute. Il terzo: l'aggressore sarebbe stato fermato seduta stante, ma non sappiamo chi sia né perché abbia cercato di uccidere Fico. Nelle prossime ore le autorità dovrebbero far luce sulle numerose zone d'ombra.

Il Parlamento slovacco ha sospeso la seduta alla luce del ferimento del premier, come ha annunciato il vice speaker dell'organo istituzionale slovacco, Lubos Blaha. Il ministero degli Interni della Slovacchia ha confermato l'accaduto. " Possiamo confermare che hanno sparato al primo ministro ", ha detto il portavoce del ministro degli Interni, Matej Neumann.