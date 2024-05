Robert Fico "in coma farmacologico". Come sta il premier slovacco dopo l'attentato

Robert Fico si trova al momento in coma indotto, secondo quanto riferisce il canale televisivo slovacco TA3. Citando il bollettino medico, l'emittente spiega che questa decisione è stata presa dopo un lungo intervento chirurgico, che l'esito "dipenderà dalle sue condizioni fisiche e da quanto il suo corpo potrà sopportare le ferite riportate", ma che i sanitari sono riusciti a evitare le conseguenze di un'emorragia copiosa. Secondo un'altra testata slovacca, il premier ha ricevuto una ferita alla spalla e due nella cavità addominale, che hanno scatenato un'emorragia interna.

L'operazione a cui è stato sottoposto il premier slovacco sembrava riuscita e le sue condizioni stabili. Almeno così aveva riferito la la tv slovacca poco prima delle 20.00. Ma a smentire la notizia circolata sui media ci ha pensato il ministro della difesa slovacco Robert Kalinák che ha riferito che Robert Fico si trovava invece ancora sotto intervento chirurgico e in condizioni “straordinariamente gravi”. La situazione di Fico "è grave, la sua situazione è grave", ha ribadito durante una conferenza stampa fuori dall'ospedale di Banska Bystrica, aggiungendo di riporre speranza negli specialisti dell'ospedale. "Oggi è il momento più triste nei 31 anni di storia della Slovacchia. Un attacco al primo ministro è un attacco alla democrazia, è un attacco allo stesso Stato", ha dichiarato Kalinák nella medesima conferenza stampa.

Il premier, immediatamente soccorso, ha riportato tre ferite da arma da fuoco, due al braccio e una all'addome: è stato prontamente sottoposto a intervento chirurgico nell'ospedale di Banska Bystrica, città del centro del Paese, a circa 200 chilometri dalla capitale Bratislava, dove è stato trasportato in elicottero dal vicino luogo dell'attentato. All'arrivo all'ospedale, Fico era cosciente e in grado di parlare, ma era soprattutto la ferita all'addome, e la conseguente emorragia, a preoccupare i medici. L'intervento si è rivelato più lungo del previsto-circa tre ore e mezzo- poiché i cinque colpi di proiettile hanno colpito differenti organi, richiedendo una complessa equipe a lavoro attorno al paziente speciale.

Questo pomeriggio Fico è stato vittima di un attentato da parte dello scrittore slovacco Juraj Cintula, 71 anni, che avrebbe sparato al premier in segno di protesta verso le politiche governative. Saggista e attivista, l'uomo è apertamente schierato a favore della causa ucraina. Oltre a professarsi un attivista per la non violenza, notizie non confermate, vorrebbero l'uomo tra i militanti del Partito Progressista. Autore di tre raccolte di poesie, un romanzo e vari scritti di satira politica, l'uomo, secondo il media slovacco Zenyvmeste, ha pubblicato nel 2016 un manifesto/documento contro la violenza e desiderava fondare un Partito-movimento dedicato a questa causa. I legami fra Juraj Cintula, il poeta e scrittore amatoriale indicato come l'autore ha sparato oggi pomeriggio al primo ministro slovacco Robert Fico, e l'estrema destra sarebbero iniziati proprio negli ambienti letterari frequentati dal 71enne. Secondo quanto riferisce il quotidiano ceco "Denik N", infatti, Cintula era membro del Club letterario Duha, che di solito si riunisce nella biblioteca Tekovska, a Levice.

La direttrice della biblioteca, Vlasta Kollarova, ha spiegato che in passato ha aiutato il presunto colpevole con la presentazione di un libro. La donna ha descritto Cintula come un poeta e membro di lunga data del club letterario, una persona normale: "Era ribelle da giovane, ma non aggressivo".

Nel 2022, uno dei 23 membri de club si era candidato alla carica di deputato della contea di Nitra per il Partito popolare slovacco di Andrej Hlinka,, attivo fra la fine degli anni Trenta e la fine della Seconda guerra mondiale in Cecoslovacchia e di chiara ispirazione clerico-fascista e nazionalista.