Sparatoria Usa, uomo trovato morto in un furgone: forse è l’autore della strage

L'uomo responsabile della strage compiuta ieri a Monterey Park sarebbe stato rinvenuto senza vita all'interno di un furgone in un parcheggio di Torrance. Durante la sua irruzione ha ucciso 10 persone con un fucile d'assalto prima di disperdersi nella folla ed era ricercato dalla polizia in tutto lo Stato. Quest'oggi, le forze dell'ordine hanno individuato un furgone bianco che corrispondeva alle descrizioni fornite dai testimoni e dopo averlo accerchiato hanno fatto irruzione spaccando il finestrino lato passeggero, come riferito dalle tv locali.

Fin da ieri circolava l'ipotesi che l'uomo si sarebbe potuto togliere la vita e all'interno del furgone è stato trovato un uomo riverso senza vita sul volante. Gli agenti hanno aperto e perquisito anche un secondo furgone bianco parcheggiato a poca distanza. Tuttavia, lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, non ha potuto confermare che l'uomo all'interno del furgone fosse il sospettato che ieri ha ucciso le persone durante i festeggiamenti del capodanno cinese.