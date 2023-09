15enne va alla stazione e sparisce nel nulla: ricerche senza sosta in Francia

Proseguono senza sosta, anche con l'ausilio di numerosi volontari, le ricerche di Lina, la ragazza di 15 anni scomparsa nel nulla in Francia durante il tragitto verso la stazione ferroviaria.

I contatti con la giovane si sono interrotti nella tarda mattinata dello scorso sabato 23 settembre. Quel giorno Lina è uscita dalla sua abitazione nel villaggio di Plaine, piccolo comune di 230 abitanti del Basso Reno, per raggiungere la stazione di Saint-Blaise-la-Roche a circa tre chilometri di distanza e prendere un treno che l'avrebbe condotta a Strasburgo dal fidanzato. Quel treno sarebbe dovuto partire alle ore 12.03, ovvero circa un'ora dopo che l'adolescente aveva lasciato la propria abitazione. L'allarme è scattato alle ore 14 quando il fidanzato, non vedendola arrivare e non ricevendo alcuna risposta al cellulare, ha deciso di contattare la famiglia della fidanzata e la gendarmeria. Le indagini, condotte dalla procura di Saverne, sono state affidate alla sezione ricerche di Strasburgo, che sta operando ininterrottamente da sabato anche grazie al prezioso supporto di un elicottero e di un'unità della cinofila.

Al momento della scomparsa, informano le forze dell'ordine, Lina, alta 1.60 m e con lunghi capelli biondi, indossava un vestito grigio, un piumino bianco e delle scarpe Converse bianche. "Non escludiamo alcuna pista e stiamo continuando attivamente le indagini per ritrovare la ragazza" , ha assicurato martedì pomeriggio il pubblico ministero di Saverne.

Secondo quanto ricostruito dalla gendarmeria, per raggiungere la stazione Lina ha preso la strada D350, poi, nell'ultima parte del tragitto, una pista ciclabile. "Il percorso che ha fatto da casa sua alla stazione è in una zona dove non ci sono molte case e c'è un po' di traffico" , ha dichiarato Patricia Simoni, sindaco di Plaine. Due testimoni avrebbero confermato di aver incrociato il cammino della giovane verso la stazione tra le ore 11.15 e le ore 11.30.

Nessun segno di incidente lungo il cammino, né alcun segnale che possa lasciar pensare a un allontanamento volontario, ha spiegato il procuratore di Saverne. Il cellulare della ragazza, che ha smesso di inviare segnali alle 11.22, non è stato al momento ritrovato e non risultano movimenti di denaro sul suo conto. Secondo gli inquirenti, anche sulla base delle immagini riprese dalle videocamerte di sorveglianza, Lina non solo non sarebbe salita su quel treno ma non avrebbe neppure mai raggiunto la stazione.

Numerosi cittadini si stanno spendendo per aiutare la polizia e i familiari nelle ricerche: lunedì pomeriggio ha operato una squadra composta da 130 persone, mentre martedì il numero dei volontari è cresciuto fino a 380. Purtroppo, per ora, di Lina non c'è alcuna traccia. Saranno setacciati da oggi anche gli stagni della zona, specialmente quello di Breux, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.