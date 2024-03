"Sparita da 4 mesi": la First Lady sudcoreana come Kate Middleton

Che fine ha fatto Kim Keon Hee? La First Lady della Corea del Sud, moglie del presidente Yoon Suk Yeol, è scomparsa dalla scena. Non si vede più in pubblico da ormai quattro mesi e la sua assenza ha iniziato a far discutere. Miss Kim, 51 anni, è stata vista l’ultima volta insieme al marito lo scorso dicembre, quando la coppia è rientrata in patria al termine di un viaggio istituzionale nei Paesi Bassi. In precedenza, a novembre, Kim aveva accompagnato Yoon nel Regno Unito, facendo tappa anche a Buckingham Palace. Qui aveva incontrato e parlato con Kate Middleton, principessa del Galles sparita dalla luce dei riflettori dal 25 dicembre.

La scomparsa della First Lady sudcoreana

Kim Keon Hee è scomparsa dalla scene pubbliche proprio come Kate Middleton. Una strana coincidenza che non è affatto passata inosservata, e che ha generato molteplici indiscrezioni e bizzarre teorie su quanto sia accaduto alle due donne. Per quanto riguarda la First Lady sudcoreana, l'ufficio presidenziale è rimasto in silenzio sul motivo dell'assenza della moglie di Yoon, nonché su dove si trovi. Non sono stati menzionati problemi di salute.

La prolungata assenza di Kim risulta tuttavia essere insolita, dato il ruolo attivo che la donna ha sempre messo in mostra durante le apparizioni pubbliche del signor Yoon, dei suoi impegni con diversi dignitari diplomatici stranieri negli scambi culturali, e considerata la sua presa di posizione della signora in merito a questioni sociali come i diritti degli animali. Quando, ad esempio, Miss Kim ha alzato la voce contro il consumo di carne di cane, la coalizione al governo in Sud Corea ha rapidamente presentato e approvato un disegno di legge vietando il consumo dell’alimento a partire dal 2027.

Come se non bastasse, la signora Kim ha accompagnato il signor Yoon in ogni visita all'estero, a cominciare dal vertice di Madrid dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico nel giugno 2022, accendendo l'interesse dei media occidentali nei confronti del suo abbigliamento e del suo background personale. La sua assenza dalla cerimonia per commemorare il Movimento per l’Indipendenza dello scorso primo marzo, in particolare, è stata senza precedenti, poiché ogni First Lady sudcoreana ha sempre preso parte all’evento dal 1998 ad oggi.

Kim Keon Hee come Kate Middleton

La continua assenza di Kim sembrerebbe aver fornito a Yoon l'opportunità di riconquistare gradualmente il suo indice di gradimento, a partire da metà febbraio, in un momento cruciale in cui si stanno avvicinando le elezioni generali del 10 aprile, più volte definite dai media nazionali una sorta di pagella di medio termine nei confronti dell’operato dell’attuale presidente.

Alcuni commentatori politici hanno quindi suggerito che l’ufficio presidenziale potrebbe aver intenzionalmente tenuto la signora Kim lontana dagli impegni ufficiali per mitigare l’accumulo di "sentimenti negativi" accumulati dal pubblico nei confronti della coppia presidenziale emersi dopo lo scandalo della borsa Dior divampato alla fine del 2023.

La First Lady aveva infatti ricevuto in dono una lussuosa borsa Christian Dior, del valore di tre milioni di won in violazione della legislazione anti-corruzione. Questo scandalo esploso a mezzo stampa, unito all'incapacità dell'ufficio presidenziale di affrontarlo nel migliore dei modi, ha indebolito la popolarità del signor Yoon. Dunque, dietro la scomparsa di Kim potrebbe esserci un movente politico. Ancora nebbia fitta, invece, sulla vicenda Kate. Certo è che sia Kim Keon Hee che Kate Middleton risultano essere “scomparse” quasi in contemporanea.