Spende 2 milioni l’anno per tornare 18enne: il programma del magnate hight-tech

Uno dei migliori medici rigenerativi al mondo e uno staff sanitario composto da una trentina di esperti del corpo umano. È questa la squadra costruita dal 45enne Bryan Johnson, magnate americano dell’hi-tech, diventato milionario dopo aver ceduto la sua azienda, la Braintree payment solutions, per 800 milioni di dollari, al colosso internazionale eBay. L’obiettivo dell’imprenditore è quello di ringiovanire e tornare alla forma fisica di quando era 18enne. Per farlo non ha badato a spese, dato che il suo team di medici gli costa 2 milioni di dollari all’anno.

L’idea

Johnson ha raccontato alla multinazionale dell’editoria Bloomberg di aver sentito l’esigenza di ringiovanire nel periodo più difficile della Pandemia da Covid-19. Durante il lockdown il magnate è stato affetto da una forte depressione avendo anche istinti suicidi. Prima di toccare il fondo l’imprenditore ha deciso di dare uno scopo alla sua vita cercando di scoprire i segreti del suo corpo riportando le lancette indietro nel tempo. L’impresa bizzarra e ambiziosa, come riporta il quotidiano Il Messaggero, ha anche un nome: Project Blueprint e si propone di far ringiovanire Johnson riportandolo all’età di 18 anni. A capo dello staff c’è il medico Oliver Zolman che, ogni giorno, studia nei minimi particolari tutti gli organi del corpo del magnate.

La giornata tipo

L’imprenditore, nella mega villa di Venice Beach, città balneare nelle vicinanze di Los Angeles, dove si è trasferito con la moglie e i tre figli, quotidianamente si sottopone a cure sperimentali, seguendo una dieta vegana molto rigida. La sveglia solitamente è alle 5 del mattino e comincia con il primo integratore naturale (venti in tutta la giornata). L’alimentazione è studiata nei minimi dettagli in modo da garantire un apporto di grassi pari solo al 6%. Non manca l’attività fisica, quattro volte a settimana per un’ora. Il corpo di Johnson è sempre monitorato con la misurazione della temperatura, del glucosio nel sangue e il costante controllo del cuore e dell’ossigenazione. Il magnate si sottopone anche a impulsi elettromagnetici per migliorare il tono muscolare e indossa occhiali che bloccano la luce blu per due ore prima di andare a dormire.

I risultati

A detta dei medici che lo seguono, in poco più di un anno i risultati raggiunti da Johnson sarebbero sorprendenti. Il corpo dell’imprenditore si presenterebbe oggi con almeno cinque anni in meno, ma con il cuore di un 37enne, la pelle di un 28enne, la capacità polmonare e la forma fisica di un 18enne. Il paradosso, però, è che l’uomo avrebbe raggiunto questi obiettivi impensabili godendosi poco la vita, visto che è costretto a seguire rigidi programmi per l’intera giornata. Un peso da pagare per ottenere il ringiovanimento, diventato una vera e propria ossessione da parte del magnate disposto a investire gran parte del suo patrimonio per raggiungere i risultati sperati.