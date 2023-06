Sponsorizza l’identità di genere in una scuola elementare. Ora rischia il licenziamento

Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i casi di propaganda Lgbt nelle scuole di tutto il mondo. L’ultimo caso è stato registrato nella contea di Cobb, in Georgia, dove una docente di una scuola elementare ha portato in aula il libro “My Shadow is Purple” (“La mia ombra è rosa”, il titolo italiano) di Scott Stuart, che racconta la storia di “un bambino non binario che non si identifica con l’essere un ragazzo o una ragazza”. In altri termini, una lezione sull’identità di genere. Ma ora l’insegnante – Katie Rinderle – rischia grosso: l’istituto sta valutando il licenziamento.

Come ricostruito dal Daily Mail, la docente ha acquistato il libro “My Shadow is Purple” a una fiera del libro alla Due West Elementary e a marzo ha deciso di leggerlo ai suoi studenti di quinta elementare. Terminata la lettura, ha dato vita a una discussione sull’inclusione e sull’accettazione. La donna ha dunque chiesto ai ragazzini di riflettere sull’identità di genere e di scrivere una poesia sulle ombre.

La lezione arcobaleno però non è piaciuta a qualche genitore, che ha denunciato l’accaduto all’autorità scolastica. Per un genitore in particolare, il libro in questione conterrebbe “materiale pornografico” e “argomenti inappropriati”. Al momento la docente è in congedo amministrativo e il distretto scolastico sta valutando se abbia violato le nuove leggi statali, a partire dal Protect Students’ Right Act, che prevede il divieto per una serie di libri su argomenti delicati o non adatti ai minori.

Intervistata dai media americani, la docente ha parlato di censura : “Non è solo una minaccia per studenti, insegnanti e scuole pubbliche, ma anche per la nostra democrazia. È molto importante insegnare ai bambini a sostenersi a vicenda, fedeli gli uni agli altri e a loro stessi” . Il suo avvocato ha affermato che “nessuno dei motivi addotti dal distretto per il licenziamento è basato su fatti o è sufficiente per giustificare il licenziamento di questa insegnante eccezionale”.