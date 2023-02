Sposa viene rapita e costretta a un altro matrimonio per 500mila dollari

Una storia che ha dell'incredibile arriva dagli Stati Uniti ma con implicazioni anche in Messico e Medio Oriente: una giovane sposa aveva deciso di convolare a nozze nella località messicana di Guadalajara ma è stata rapita, portata in Yemen e costretta a sposare uno sconosciuto per 500mila dollari secondo il volere della sua famiglia.

Il ritorno negli Usa

Come riportato da Insider, padre, madre e fratelli della donna hanno disapprovato le nozze cospirando nei suoi confronti fino ad arrivare all'obiettivo finale di condurla in Medio Oriente per ottenere un cospicuo bottino. Il Dipartimento di Giustizia americano che ha in custodia cautelare il padre e il fratello della donna in attesa di sentenza, ha fatto sapere al quotidiano che inizialmente la sposa era stata convinta a rientrare negli Stati Uniti dove il padre le aveva garantito il matrimonio con il suo vero fidanzato, un uomo con cui stava da 9 anni. Come prima cosa, la famiglia avrebbe cercato di costringere l'uomo a versare comunque 30mila dollari per le spese delle nozze: la sposa si sarebbe opposta con fermezza ricevendo in cambio una minaccia di morte dal padre che era pronto a spingerla giù dal 12esimo piano dell'albergo dove alloggiavano.

Il rapimento per le nozze forzate

La cospirazione è soltanto all'inizio: il giorno dopo, infatti, il padre avrebbe finto di aver cambiato idea raggiungendo un " a ccordo tra gentiluomini " con il fidanzato della figlia e accettando di sostenere economicamente il matrimonio soltanto se la festa si fosse tenuta negli Stati Uniti e non in Messico. In realtà era tutta una menzogna: in poco tempo la sposa sarebbe stata rinchiusa nella casa della sua famiglia, sorvegliata da tutti e impossibilitata perfino ad andare in bagno da sola: nei giorni successivi è stata imbarcata su un volo per l'Egitto dove l'aspettava un matrimonio con un uomo sconosciuto in Egitto o Yemen per la cifra di 500mila dollari. " Non sei più in Occidente, sei in Medio Oriente, donne come te vengono uccise ", avrebbe detto il padre, Khaled Abughanem, alla figlia come riportato dal Dipartimento di Giustizia.

Il ricatto